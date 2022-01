Usuários da Caixa e do Nubank têm enfrentado problemas na utilização do Pix dos bancos nesta quarta-feira (12). Nas redes sociais, clientes relataram a dificuldade para realização de pagamentos devido à instabilidade do sistema.

O Diário do Nordeste entrou em contato com as instituições e aguarda respostas…

Legenda: Usuários enfrentam dificuldades na utilização do Pix Foto: reprodução