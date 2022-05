Unifor oferta curso preparatório para o TOEFL

Profissionais que desejam estudar em países de língua inglesa ou concorrer a vagas de trabalho que exigem proficiência comprovada precisam se submeter a testes como o TOEFL. A Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para o curso preparatório, que tem início no dia 2 de junho.

“Esse certificado tem grande importância no mercado de trabalho, principalmente quando se trata de empresas multinacionais, dentro ou fora do país”, observa Erika Maria Rocha Leite, professora do curso preparatório para o TOEFL, da Pós-Unifor.

O TOEFL é aceito em mais de 11.500 universidades e outras instituições em mais de 160 países, como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido, bem como por toda a Europa e Ásia.

“É um certificado importante tanto para o universo internacional, fora do país, no caso de ingresso em uma universidade, quanto para o universo internacional, dentro do país. Hoje os programas de pós-graduação, no caso do mestrado e doutorado, aceitam ou pedem o certificado do TOEFL como comprovação de proficiência em Inglês”, explica a professora.

O curso preparatório integra o Programa de Educação Continuada da Unifor, direcionado aos profissionais e estudantes que estão buscando melhorias na formação em curto período de tempo, em áreas como comunicação, gestão, direito, saúde, arte, design, tecnologia e engenharia. As formações estão disponíveis nas modalidades presencial ou on-line. Há também a opção de cursos in company, para empresas ou instituições que querem ofertar aperfeiçoamento exclusivo aos seus funcionários. Conheça todos os cursos de curta duração da Unifor. Inscrições abertas.

Curso ministrado em inglês

Para um bom aproveitamento do curso preparatório para o TOEFL, o interessado deve ter pelo menos nível intermediário, uma vez que as aulas são ministradas totalmente em inglês. Mas, como relata a professora, já houve casos de alunos que aceitaram fazer o curso com nível básico, apenas para se familiarizar com a estrutura da prova. “Para minha surpresa, alguns desses alunos conseguiram a pontuação que precisavam”, recorda.

De acordo com Erika, a abordagem aplicada nas aulas é o Communicative Approach ou Abordagem da Comunicação. “É o que há de mais atual em abordagem linguística. Nela destrinchamos a estrutura da prova detalhadamente, de maneira que na hora do exame a única surpresa para o aluno seja o tema dos textos, áudios e perguntas, já que esses não podemos prever, mas podemos ter uma ideia pelas provas já acontecidas”, detalha.

A prova avalia as quatro habilidades linguísticas: leitura, compreensão auditiva, produção oral e escrita (Reading, Listening, Speaking and Writing). Ou seja, durante o teste, o candidato deve realizar tarefas que combinam essas quatro habilidades de comunicação em inglês, tais como: ler, ouvir e falar em resposta a uma pergunta; ouvir e falar em resposta a uma pergunta e ler, ouvir e escrever em resposta a uma pergunta.

“[No preparatório] damos uma atenção especial para a habilidade da produção oral, já que essa é a que os alunos normalmente sentem mais dificuldade. Para isso, trabalhos com a musicoterapia, uma ferramenta de apoio para ajudar e estimular a fala do aluno. É feita também uma revisão gramatical com ênfase nos tópicos mais necessários para um bom desempenho no TOEFL Test”, adianta Erika Maria.

O curso é bem focado na prova, mas também oferece a oportunidade de interação e networking com ex-alunos que já fizeram o teste. “O objetivo é que eles possam transmitir a experiência com a prova e esclarecer dúvidas quanto ao procedimento prático da mesma. Além desses aspectos, favorecemos, através dessa interação entre os alunos, uma visão atualizada e real do que seja a experiência de estudar e trabalhar em outro país”, finaliza a professora.

Serviço:

Curso Preparatório para TOEFL

Início: 2 de junho

Modalidade: presencial

Horário: de 19h às 21h

unifor.br/educacaocontinuada

E-mail: sejaposunifor.br

(85) 3477-3000 - (85) 99246.6625 (WhatsApp)

