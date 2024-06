Unifor oferece descontos de até 40% para pessoas acima de 50 anos

A Universidade de Fortaleza (Unifor), ciente das diferentes realidades vividas por pessoas 50+ em busca de iniciar ou retornar aos estudos, lança bolsas com descontos de até 40% para pessoas nessa faixa etária. A iniciativa visa democratizar o acesso ao conhecimento e incentivar o aprendizado ao longo da vida.

As áreas de estudo disponíveis incluem cursos dos quatro centros de ciências, desde Administração, Direito e Psicologia até Ciências da Computação, Marketing e Gestão Pública. As exceções são os cursos de Odontologia e Medicina na graduação, mestrado e doutorado na pós.

Segundo Gilmara Santana, assessora de avaliação e qualidade acadêmica da Vice-Reitoria de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Unifor, embora já existam alunos desse público na instituição, uma maior adesão é esperada no contexto das aulas. “Apesar de serem de uma geração diferente, o ambiente de aprendizagem ativa, estimulado na universidade, permite importantes trocas. O processo de ensino e aprendizagem é naturalmente complexo e, nesse percurso, os alunos 50+ trazem suas experiências anteriores, enriquecendo as discussões em sala de aula”, afirma.

Para garantir o benefício, os alunos devem manter a continuidade do curso e realizar o pagamento das mensalidades até a data de vencimento padrão. Um destaque são os alunos que completam 50 anos durante o período letivo contemplado pelo desconto, que também poderão usufruir da vantagem.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de universitários com 60 anos ou mais teve um aumento de 55% na última década. Essa tendência demonstra a crescente busca por conhecimento e novas oportunidades por parte desse público.

“Percebemos que nosso slogan ‘Ensinando e aprendendo' ganha um significado ainda mais relevante com esse encontro de gerações, fortalecendo a universidade enquanto espaço universal, em que devem coexistir diferentes visões”, complementa a assessora da Vice-Reitoria de Ensino.

Serviço:

Setor de captação de novos alunos: