Unifor abre inscrições para curso focado em projetos de combate a incêndio

Com foco no desenvolvimento de ações de combate a incêndio e que garantam a segurança dos indivíduos presentes em edificações, a Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para o curso Elaboração de Projetos de Proteção Contra Incêndio. A matrícula pode ser realizada na página do curso.

As aulas serão realizadas nos dias 27 e 28 de maio e 03 e 04 de junho, na modalidade presencial, e são destinadas a estudantes e profissionais de Engenharias, Arquitetura, bombeiros Civil e Militar, técnicos de segurança do trabalho e profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, em projetos de combate a incêndio. Alunos e ex-alunos da Unifor contam com 20% de desconto no valor do curso.

De acordo com Leonardo Santos da Cruz, engenheiro especialista em sistema de combate a incêndio e instrutor do curso, nas aulas serão apresentadas as fases de formação de um incêndio, propagação e meios de extinção do fogo. “Além das informações técnicas descritas nas normas atuais e, de forma prática, será elaborado o cálculo de dimensionamento de cada medida preventiva do projeto (extintores, iluminação e sinalização de emergência, sistema de detecção e alarme de incêndio e hidrantes) e desenhado no projeto”.

O instrutor também comenta que o mercado atual se encontra aquecido, por conta do aumento das fiscalizações e atualizações na instrução normativa 01, que expande os tipos de edificação que precisam de projetos de combate a incêndio.

A elaboração do plano não é obrigatória para todos os tipos de obras. A exigência parte daquelas que possuam área total construída acima de 750m² e/ou mais de dois pavimentos.

“Para edificações que sejam destinadas a reunião de público, venda ou depósitos de explosivos, unidade combustível, teatros, cinemas, hotéis ou locais de difícil evacuação, independente da área construída, é obrigatório a elaboração do projeto de combate a incêndio”, explica Leonardo Santos.

Possíveis campos de atuação para alunos do curso:

- Hospitais;

- Galpões industriais;

- Escolas e faculdades;

- Hotéis e condomínios;

- Indústrias;

- Comércio.

Normas que serão abordadas no curso

NBR 16820:2020 - Sinalização emergência

NBR 11742:2018 - Porta corta fogo

NBR 14100:2022 - Símbolos gráficos para projetos de incêndio

NBR ISO 7240:2022 - Sistema de detecção e alarme de incêndio

NBR 16983:2022 - Controle de fumaça em incêndio

NBR 12693:2021 - Sistema de proteção por extintores de incêndio

Serviço

Curso de Elaboração de Projetos de Proteção Contra Incêndio

Inscrições abertas no portal da Unifor

Período das aulas: 27 e 28 de maio e 03 e 04 de junho. Sexta-feira, de 19h às 22h; sábado, de 08h às 18h.

Valor do curso: R$335,00

