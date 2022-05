Unifor abre inscrições para curso de Analista Financeiro

Com foco em profissionais do campo administrativo, das ciências contábeis e econômicas, a Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para o curso de Analista Financeiro. A capacitação será realizada de forma presencial na própria instituição de ensino, nos dias 29 de junho, 02 e 09 de julho. Os interessados podem se inscrever na página oficial do curso.

A formação possui carga horária de 24 horas/aulas e conta com temáticas como contabilidade introdutória, indicadores de análise financeira, ponto de equilíbrio e outros aspectos que compõem o cotidiano dos profissionais.

Os analistas financeiros são responsáveis por demandas empresariais para negócios de todos os portes e segmentos, pois atuam em questões como fluxo de caixa, faturamento, cobrança de inadimplentes e relatórios. Por meio da atuação dos analistas, é possível realizar otimizações da gestão financeira, realizando equilíbrio das contas da empresa.

O curso compõe o catálogo do Programa de Educação Continuada da Unifor. Voltada para profissionais e estudantes, a iniciativa proporciona uma melhoria na formação em curto período de tempo. Entre as áreas contempladas estão comunicação, gestão, direito, saúde, tecnologia, design e engenharia, com opções nas modalidades presencial e on-line. Também é possível contratar a universidade para cursos in company, voltado para empresas ou instituições que querem oferecer aperfeiçoamento exclusivo aos funcionários. Conheça todos os cursos de curta duração da Unifor.

Profissional requisitado

De acordo com o professor Márcio Moreira, Mestre em Administração e Controladoria e instrutor do curso, a recessão econômica pela qual passa a economia brasileira levou a uma valorização do analista financeiro no mercado. “Nesse cenário, o profissional deve ajudar a companhia a controlar os investimentos, gastos com tributos, custos das matérias primas, mão de obra e custos indiretos de fabricação, além de detectar oportunidades e estruturar estratégias financeiras para que a empresa possa sair dessa recessão e se destacar”.

Aprendizados do curso

A formação em Analista Financeiro da Unifor habilita os profissionais a realizarem atividades como:

· Saber analisar investimentos e custos organizacionais;

· Elaborar relatórios gerenciais e realizar projeções financeiras;

· Calcular e analisar indicadores financeiros e o impacto dos fluxos de caixa (entradas e saídas) de forma integrada;

· Desenvolver atividades inerentes à moderna gestão financeira por meio de técnicas e ferramentas aprendidas durante a formação;

· Tomar decisões assertivas em relação à gestão financeira de uma empresa.

Serviço

Curso de Analista Financeiro

Modalidade: Presencial, das 8h às 17 horas.

Data: 29 de junho, 02 e 09 de julho

Investimento: R$ 645,00, em até 6x

Inscrições no portal oficial da Unifor