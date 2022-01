UniAteneu lança o Curso de Medicina Veterinária com formação prática de qualidade

Estar atento e acompanhar as movimentações e as oportunidades de mercado é essencial para fazer um investimento certo, seja na carreira profissional ou no nicho empresarial que um negócio ou empresa estejam inseridos. Diante do contexto atual nas cidades brasileiras, que tem apresentado uma demanda crescente por especialistas no cuidado com animais, o Centro Universitário Ateneu lançou a graduação em Medicina Veterinária.

Para quem atua no ramo, as oportunidades têm crescido, sobretudo, para os profissionais que atuam na área clínica e cirurgia de cães e gatos, com tendência ao aumento da procura por cuidados de pets não-convencionais, como os animais silvestres. Mas não é só a área de clínica que está movimentando o mercado para os médicos veterinários. O aumento na produção de alimentos de origem animal, assim como o campo da saúde pública tem absorvido cada vez mais estes profissionais.

Segundo o Instituto Pet Brasil (IPB), a previsão para 2021 era que o setor de produtos e serviços para animais de estimação deveria chegar a um faturamento de R$ 49,9 bilhões, representando uma alta de 22,1% em relação à movimentação de 2020. Dentro dessa expectativa, somente os serviços veterinários representariam um total de R$ 4,6 bilhões desse faturamento, atingindo 9,4% do mercado e com projeção de 12,9% de crescimento, indo na contramão da evolução de outras áreas profissionais no país.

De acordo com o IPB, os números atualizados apontam que, mesmo com as dificuldades impostas pela crise que veio junto da pandemia da Covid-19, as famílias não deixaram de cuidar de seus pets, mesmo que esse núcleo familiar seja composto apenas de uma pessoa que mora com um animal de estimação. Ou seja, o mercado sinaliza que há oportunidades para quem deseja se formar e atuar na Medicina Veterinária.

Medicina Veterinária na UniAteneu

Legenda: A profª. Márcia Sobral é doutora em Biotecnologia, mestra em Ciências Veterinárias e graduada em Medicina Veterinária Foto: divulgação

A proposta da UniAteneu é oferecer uma graduação com todas as exigências necessárias para se tornar uma referência na formação de médicos veterinários no Ceará. O curso conta com um corpo docente composto por professores mestres e doutores, em sua maioria, renomados e com experiência consolidada em seus respectivos campos de atuação, o que dará garantia no ensino teórico e prático de excelência para os alunos.

O Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu dispõe de uma estrutura completa de laboratórios, voltados para atender as atividades práticas específicas de formação relacionadas ao curso, desde as primeiras disciplinas. Além disso, a instituição ainda projeta no futuro a construção de um hospital veterinário, que atenderá não somente à formação do corpo discente, quanto à comunidade do entorno.

“Além da UniAteneu oferecer conforto e excelência técnica indiscutível, disponibilizada para as aulas práticas e teóricas, as aulas em EaD, que representam uma parte da carga horária, são produzidas por uma equipe especializada, com tudo o que temos de mais moderno na área, com a elaboração de conteúdo direcionado para os nossos alunos, e acompanhado ativamente pelo professor titular da disciplina”, explicou a profª. Drª. Márcia Sobral, coordenadora do Curso de Medicina Veterinária da UniAteneu.

O objetivo é formar profissionais habilitados para atuar com amplitude nas multifacetadas competências estabelecidas pela Lei Federal nº 5.517, que dispõe sobre o exercício profissional do médico veterinário, com visão generalista, humanista, crítica e reflexiva. As atividades da graduação acontecerão na unidade acadêmica Lagoa de Messejana, nos turnos da manhã e da noite. As aulas do 1º semestre das primeiras turmas estão previstas para começarem no próximo dia 21 de fevereiro.

Especialidades em Medicina Veterinária

Legenda: O aluno de Medicina Veterinária da UniAteneu terá à disposição uma estrutura de aprendizado de excelência Foto: divulgação

As especialidades reconhecidas no campo da Medicina Veterinária são: Clínica Médica de Pequenos Animais, Acupuntura, Dermatologia, Oncologia, Patologia, Medicina Veterinária Intensiva, Cirurgia Veterinária, Anestesiologia e Homeopatia. Entretanto, com a exigência do mercado por profissionais cada vez mais qualificados, vários cursos de especialização são ofertados por diversas instituições, em diferentes áreas da Medicina Veterinária, cujos títulos adquiridos pelo concludente são considerados como de pós-graduação lato sensu.

