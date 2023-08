Turismo pós-pandemia demanda profissionais com visão de negócios

O jeito brasileiro de viajar mudou após a pandemia. O novo cenário mostra ainda que as buscas por viagens cresceram. Estudo do Google revela que o número de pessoas que desejam viajar neste ano aumentou 10% em relação a 2019. O dado mostra que são pessoas que não tinham o hábito de viajar, há cerca de três anos. Se o turismo mudou, a forma de pensar o setor também precisou mudar.

“A persona atual é outra”, observa Alexandre Pereira, Secretário de Turismo de Fortaleza e professor da Pós-Graduação em Negócios Turísticos da Universidade de Fortaleza (Unifor). Ele explica que o novo perfil do turista expõe a necessidade de se trabalhar a oferta turística por meio de novas tecnologias.

“A forma de planejar e gerir o setor hoje é dependente do uso de dados para ser assertivo. A ciência de dados, o big data, a Inteligência Artificial (IA), a implantação de metodologias para o reposicionamento de cidades em âmbito internacional e nacional são as novas formas de pensar a oferta e a demanda turística”, analisa o gestor.

Para Suellen Galvão, coordenadora da Pós-Graduação em Negócios Turísticos da Unifor, a pandemia trouxe à tona a necessidade de um turismo mais responsável, que respeite o meio ambiente, a cultura local e contribua para o desenvolvimento econômico da comunidade.

“Nós temos demonstrado adaptação, modernidade e agilidade nas novas formas de promover o turismo. O Ceará está se movendo nessa direção, buscando práticas que garantam a sustentabilidade a longo prazo. A era pós-pandemia está marcada por mudanças na forma como as viagens são planejadas e realizadas, com maior ênfase na segurança, saúde e experiências autênticas”, avalia.

Legenda: Alexandre Pereira: forma de planejar e gerir o setor turístico dependente do uso de dados.

Pós-graduação em Negócios Turísticos

Atenta aos novos desafios do mercado turístico pós-pandemia, a Pós-graduação em Negócios Turísticos da Unifor traz conhecimentos atualizados sobre práticas de gestão inovadoras, uso de ferramentas tecnológicas e estratégias de comunicação, além do acesso a parceiros estratégicos do setor, como a Associação Brasileira de Bacharéis e Profissionais do Turismo (ABBTUR) e outras organizações que possibilitam compreender as novas demandas do mercado.

Durante todo o curso o aluno será impactado com inovações, possibilidades de transformação dos negócios e ao final do curso, os alunos têm como disciplina optativa uma imersão nas melhores práticas de governança e gestão em um destino turístico de referência, gerando um certificado após a imersão.

“Com as habilidades adquiridas, os estudantes estarão preparados para atender às demandas e desafios desse mercado em crescimento, contribuindo não apenas para o sucesso pessoal, mas também para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade contínua do turismo no Ceará”, salienta Suellen Galvão.

Legenda: Suellen Galvão: era pós-pandemia marcada por mudanças na forma como as viagens são planejadas

De acordo com ela, não é necessário que o aluno tenha experiência prévia. “Para quem ainda não é da área e deseja iniciar essa jornada ou está em transição de carreira, essa também é uma excelente oportunidade de se familiarizar com o mercado, integrando-se e articulando com os melhores profissionais do mercado”, observa.

Para Alexandre Pereira, que ministra a disciplina “Estratégia de negócio: propósito e valor”, o diferencial da pós em Negócios Turísticos da Unifor é que os docentes têm vivência de mercado. “Compartilhar teoria com experiências práticas é uma forma de agregar valor e contribuir para a performance dos discentes que estão buscando o diferencial de mercado. Por fim, é primordial frisar que o mercado está carente de bons técnicos e colaboradores que façam acontecer”, destaca o Secretário.

Serviço:

Pós-Graduação em Negócios Turísticos - inscrições abertas

Período: outubro/2023 a fevereiro/2025

Modalidade: remota com encontros presenciais

Terça, quarta e quinta: das 19h às 22h20

Carga horária total obrigatória: 370h

(85) 3477.3174