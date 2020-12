Trabalhadores nascidos em dezembro recebem abono do PIS a partir desta terça (15)

A Caixa Econômica Federal paga lote do abono salarial do PIS 2020/2021 aos trabalhadores nascidos em dezembro nesta terça-feria (15). O lote é o último do ano.

Empregados que aniversariam entre julho e novembro já tiveram os valores liberados este ano, enquanto aqueles nascidos entre janeiro e junho receberão o benefício até março, conforme calendário de pagamento.

O abono do PIS é uma espécie de 14º salário para trabalhadores de baixa renda. O valor recebido varia de acordo com o número de meses trabalhados durante o ano, variando de, no mínimo, R$ 88 a, no máximo, R$ 1.045.

Para ter direito ao abono, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos, ter trabalhador formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, e ter recebido remuneração mensal média de no máximo dois salários mínimos, correspondente a cerca de R$ 2.090 este ano.

Confira o calendário de pagamento do abono do PIS:

Nascidos em julho: a partir de 16 de julho de 2020

Nascidos em agosto: a partir de 18 de agosto de 2020

Nascidos em setembro: a partir de 15 de setembro de 2020

Nascidos em outubro: a partir de 14 de outubro de 2020

Nascidos em novembro: a partir de 17 de novembro de 2020

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de dezembro de 2020

Nascidos em janeiro: a partir de 19 de janeiro de 2021

Nascidos em fevereiro: a partir de 19 de janeiro de 2021

Nascidos em março: a partir de 11 de fevereiro de 2021

Nascidos em abril: a partir de 11 de fevereiro de 2021

Nascidos em maio: a partir de 17 de março de 2021

Nascidos em junho: a partir de 17 de março de 2021