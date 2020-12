Terceiro sorteio da Mega Semana de Natal pode pagar prêmio de R$ 40 milhões neste sábado, 12

O terceiro e último sorteio da Mega Semana de Natal deve pagar um prêmio de R$ 40 milhões neste sábado (12) para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena. Esta semana, a Caixa realizou um sorteio a mais que os dois habituais, que geralmente ocorrem às quartas e sábados.

O sorteio do concurso 2.327 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá aproximadamente R$ 46 mil em rendimentos mensais. Se o vencedor optar por investir o prêmio total no ramo imobiliário, poderá adquirir 26 imóveis no valor de R$ 1,5 milhão cada.

Mega da Virada

O concurso especial da Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e o sorteio será realizado na noite de 31 de dezembro de 2020. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com o acerto de cinco números, e assim por diante.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

