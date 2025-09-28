Diário do Nordeste
Tele Sena da Primavera: confira o resultado deste domingo (28/09)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:02)
Negócios
Captura de tela que mostra homem divulgando o sorteio da tele sena semanal. Ao fundo, há dinheiro voando.
Legenda: Sorteio da Tele Sena acontece aos domingos.
Foto: Reprodução/YouTube.

SBT divulgou neste domingo (28) o resultado da Tele Sena Semanal 71, com premiações diversas. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Veja o resultado:

1ª RODADA (28/09/2025): 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24

2ª RODADA (28/09/2025):  01 - 02 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25

GIRO DA SEMANA

1º SORTEIO (R$ 100) :  060
2º SORTEIO (R$ 200) : 2613
3º SORTEIO (R$ 500) : 02854
4º SORTEIO (R$ 1 mil): 02636

Resultado da Timemania 2299 de hoje, 25/09; prêmio é de R$ 27,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2299 de hoje, 25/09; prêmio é de R$ 27,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025