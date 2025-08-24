Diário do Nordeste
Tele Sena: confira o resultado deste domingo (24/08)?

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Tele Sena
Legenda: Os resultados são divulgados pelo SBT
Foto: Reprodução

O SBT divulga neste domingo (24) o resultado da Tele Sena Semanal 64, com mais de R$ 1 milhão em prêmios. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Veja o resultado:

  • 1ª RODADA (24/08/2025): 
  • 2ª RODADA (24/08/2025): 

GIRO DA SEMANA

  • 1º SORTEIO (R$100): 
  • 2º SORTEIO (R$500): 
  • 3º SORTEIO (R$1.000):
  • 4º SORTEIO (R$10.000): 

Como apostar pela Internet?

Quem deseja apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.
  • Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.
  • Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Há ainda o Giro da Sorte, onde 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

