Tele Sena: confira o resultado deste domingo (21/09)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:10)
Negócios
Foto da Telesena no celular
Legenda: Tele Sena premia os apostadores com mais pontos e menos pontos
Foto: Shutterstock

SBT divulgou neste domingo (21) o resultado da Tele Sena Semanal 70, com mais de R$ 2 milhões em prêmios. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Veja o resultado:

1ª RODADA (21/09/2025): 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

2ª RODADA (21/09/2025):  01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23

GIRO DA SEMANA

1º SORTEIO (R$ 100) :  024
2º SORTEIO (R$ 200) : 4358
3º SORTEIO (R$ 500) : 08062
4º SORTEIO (R$ 1 mil): 21037

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.
Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.
Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.
Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Há ainda o Giro da Sorte, onde 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

