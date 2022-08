Tarifas aeroportuárias em Fortaleza serão reajustadas; confira valores

Os tetos da tarifas aeroportuárias em Fortaleza serão reajustados, conforme apontam portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (27). Os novos valores, que já estavam previstos no contrato de concessão, só serão praticados 30 dias após divulgação pela concessionária.

Assim como Fortaleza, os aeroportos de Porto Alegre (RS) também terão taxas alteradas. Assim, as tarifas máximas de embarque doméstico pagas pelos passageiros passarão de R$ 33,01 para R$ 35,77 no Aeroporto de Fortaleza e de R$ 37,89 para R$ 41,05 no Aeroporto de Porto Alegre.

Enquanto isso, as tarifas máximas de embarque internacional passarão de R$ 58,46 para R$ 63,34 no Aeroporto de Fortaleza e de R$ 67,09 para R$ 72,69, no Aeroporto de Porto Alegre.

Reajuste

O reajuste dos tetos foram realizados com base em um percentual de 8,3471%. Para a mudança, foi considerada a inflação acumulada entre junho de 2020 e junho de 2021, medida pela variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), as tarifas aeroportuárias são valores pagos para realização de procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dentro dos aeroportos.

