SVM tem seis trabalhos contemplados na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo

O Sistema Verdes Mares foi premiado em três das quatro categorias da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Ao todo, foram seis trabalhos reconhecidos, entre produções em texto, vídeo e foto.

Na categoria Texto, três trabalhos do Diário do Nordeste ocupam o pódio. A reportagem "Jornada quádrupla e medo de falhar: desafios das mães empreendedoras que movem a economia cearense", representado pela jornalista Ingrid Coelho, ficou em primeiro lugar.

Em segundo lugar ficou o trabalho "Feiras livres de Fortaleza resistem ao boom dos supermercados; veja onde encontrá-las", representado pela jornalista Bruna Damasceno.

Em terceiro lugar, ficou o jornalista Ideídes Guedes, com o trabalho "Cearenses multiplicam a renda durante o São João". Os três primeiros lugares da categoria foram apresentados por profissionais do Jornal Diário do Nordeste.

Na categoria Vídeo, o grande vencedor foi o trabalho “Comunidades Empreendedoras no Sertão”, representado pelo jornalista da TV Verdes Mares, Alessandro Torres. A TV Verdes Mares Cariri ficou na terceira colocação com o trabalho "Sertão Empreendedor", representado pela jornalista Claudiana Mourato.

Na categoria Fotojornalismo, a profissional Fabiane de Paula foi premiada com o segundo lugar pelo trabalho "Cearenses multiplicam renda durante o São João".

Veja a lista de vencedores do Prêmio Sebrae de Jornalismo - Etapa Estadual

JORNALISMO EM TEXTO

1º lugar: Jornada quádrupla e medo de falhar: desafios das mães empreendedoras que movem a economia cearense

Veículo: Diário do Nordeste

Representante do trabalho: Ingrid Rodrigues Coelho Vale

Equipe: Ismael Soares, Fabiane de Paula, Louise Anne Dutra

2º lugar: Feiras livres de Fortaleza resistem ao boom dos supermercados; veja onde encontrá-las

Veículo: Diário do Nordeste

Representante do trabalho: Bruna Damasceno

Equipe: Heloisa Vasconcelos, Germano Ribeiro, Fabiane de Paula

3º lugar: Cearenses multiplicam a renda durante o São João

Veículo: Diário do Nordeste

Representante do trabalho: Ideídes Guedes

JORNALISMO EM VÍDEO

1º lugar: Comunidades Empreendedoras no Sertão

Veículo: TV Verdes Mares

Representante do trabalho: Alessandro Manso Torres

Equipe: Davi César Batista Soares, Nilton Alves, Susy Costa, Camila Lima, Aline Oliveira, Lucas Monteiro, Igor Pontes, Otávio Augusto

2º lugar: A Reinvenção das Bancas de Jornal

Veículo: TV Assembleia

Representante do trabalho: Marcello Marreiro

Equipe: Cristiano Freitas, Nicholas Teixeira, Rafael Oliveira, Márcio Moreira, Luciana Gomes, Rafael Luís Azevedo

3º lugar: Sertão Empreendedor

Veículo: TV Verdes Mares Cariri

Representante do trabalho: Francisca Claudiana Pinho Mourato

Equipe: Célio Filipe Guimarães da Silva, Davi Gonçalves de Moraes Felipe, Daniel Trevia de Oliveira, Marcélio Bezerra Ribeiro, Paulo Eduardo Luceti Pontes Viana, Patrícia Lucenilda Ferreira da Silva, Paulo Henrique Rodrigues de Souza, Sebastião Gondim Barreto Júnior, Valdenir Silva Junior

JORNALISMO EM ÁUDIO

1º lugar: Do Trator ao TikTok: Soluções Criativas no Sertão dos Inhamuns

Veículo: Rádio FM Assembleia

Representante do trabalho: Tarciana de Queiroz Mendes Campos

Equipe: Jocasta Pimentel Araújo, Rinald William de Sousa Ribeiro, Paulo César e Silva Veras, Francisca Simony da Silva Lins, José Ronildo Lins do Carmo

2º lugar: “Da ordenha aos derivados: o caminho do leite no Ceará”

Veículo: Rádio FM Assembleia

Representante do trabalho: Davi Holanda

Equipe: Tarciana Campos, Ronildo Lins, Nabucodonosor Queiroz, Ronaldo César

FOTOJORNALISMO

1º lugar: Vocação motiva investimento no próprio negócio

Veículo: Jornal O Povo

Representante do trabalho: Aurélio Alves

2º lugar: Cearenses multiplicam renda durante o São João

Veículo: Diário do Nordeste

Representante do trabalho: Fabiane de Paula

3º lugar: A diferença do microcrédito no mundo rural

Veículo: Jornal O Povo

Representante do trabalho: Júlio Caesar Rodrigues Costa Maciel