SVM apresenta showroom de projetos em evento para clientes e mercado publicitário de São Paulo

Na última quinta-feira (6), o Sistema Verdes Mares realizou o evento SVM Insights em São Paulo para fortalecer o relacionamento com o mercado nacional.

O encontro veio para mostrar motivos pelos quais o Nordeste, sendo a segunda região mais populosa do País, não pode ficar de fora do planejamento de mídia de 2023 das empresas de São Paulo.

Na ocasião, foi apresentado o showroom de projetos comerciais de 2023, insights do mercado, além de pontos fortes dos veículos e diferenciais da empresa, como a audiência.

Com o lema "Quer falar com o Nordeste? Fale com o Sistema Verdes Mares", a apresentação aconteceu no Coco Bambu Conceito Pátio Paulista, e foi conduzida pelo Diretor Comercial do SVM, Erick Picanço; pelo Diretor de Programação, Fábio Ambrósio; pelo Diretor de Operações, Gustavo Bortoli; pela Gerente de Marketing, Arenusa Goulart, e o Gerente de Planejamento de Vendas, Tayro Mendonça.

A Gerente de Vendas, Lívia Medeiros; o Executivo de Vendas, Fernando Lopes; e a Coordenadora de Eventos, Rainarah Fontenelle, também marcaram presença.