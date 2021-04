Supremo Açaí se torna 1º empresa cearense a lançar loja virtual com tecnologia VTEX

Supremo Açaí, empresa 100% cearense, aposta alto e lança loja virtual para comercialização de sua nova linha de gelatos utilizando tecnologia da empresa VTEX, que é utilizada pelas maiores empresas de comércio do Brasil, como Eletrolux, Ambev, C&A Grupo Soma, dentre outros. A escolha pela VTEX foi totalmente estratégica, pensando no futuro das 16 franquias já existentes na rede, pois ela é preparada para suportar várias lojas eletrônicas dentro da loja virtual principal, como um grande marketplace, fortalecendo assim a venda “last mile”, onde o cliente poderá ser atendido pela loja mais próxima a ele. Outra vantagem da plataforma é a proteção de dados do cliente, já que é plataforma de e-commerce mais segura do Brasil.

“As maiores empresas do país e do mundo investem em tecnologia para aumentar seus canais de venda, e o Supremo Açaí não pode ficar para trás, é uma grande tendência mundial, a segunda empresa mais valiosa do mundo é uma gigante do comércio eletrônico, a Amazon. Para o cliente existe uma grande comodidade ao comprar diretamente do seu celular, computador ou tablet, de qualquer lugar. Um grande diferencial também é o preço dos produtos, quando comparado a outras plataformas virtuais, como o Ifood, por exemplo, que devido às taxas cobradas às empresas, torna o produto bem mais caro”, afirma Jader Fernandes, sócio proprietário da marca.

Jader acrescenta que manter a cremosidade de um gelato em geral depende de adição de leite ou qualquer outra gordura, como acontece no sorvete por exemplo, portanto o Supremo Açaí investiu em tecnologia e nova fábrica para produzir um açaí sem adição de qualquer tipo de gordura, mantendo característica saudável do produto e a cremosidade que o cliente tanto procura, mesmo após armazenamento em freezer residencial. A empresa também possui uma proposta de projeto junto ao Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Quimica da Universidade Federal do Ceará (UFC), com o objetivo de desenvolver tecnologia para produzir sucos e bebidas energéticas com maior Shelf life e sem conservantes.

A idéia principal é estar cada vez mais próximo ao consumidor final. A intenção é expandir os produtos a nível nacional para supermercados, minimercados, farmácias, empórios, dentre outros canais de varejo, pois isso é importante para a consolidação da marca e para o cliente, afirma Jader.

Além disso, a loja estreia com frete grátis para compras acima de R$50 para a grande Fortaleza e com uma grande promoção de estreia no site loja.supremoacai.com.

