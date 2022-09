Supermercado x atacarejo: veja onde os produtos de limpeza são mais baratos

A alta dos preços atingiu em cheio os produtos de limpeza. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em Fortaleza, a inflação desses artigos chegou a 17,2%. Para tentar encaixar esses itens no orçamento, portanto, é preciso adotar estratégias de economia.

Uma das estratégias mais tradicionais é escolher qual estabelecimento tem o menor preço. Esta matéria do projeto Sua Carteira, serviço que mostra aos leitores do Diário do Nordeste como economizar em produtos e serviços, traz um levantamento com os preços praticados por supermercados e atacarejos para 63 produtos de limpeza.

O levantamento foi feito pela Infomarket, empresa cearense especializa em inteligência de mercado, em 12 estabelecimentos de Fortaleza.

Comparativos

Os preços médios dos 63 produtos nos supermercados totalizam cerca de R$ 708, enquanto nos atacarejos essa soma é de R$ 583. Os valores mostram, portanto, uma diferença de R$ 125 entre os produtos de limpeza nos atacarejos e nos supermercados.

O Diário do Nordeste fez, entre os 63 produtos, uma seleção de 20 itens variados considerando uma compra para o mês. Os artigos de limpeza nos supermercados somam R$ 242,58, enquanto nos atacarejos eles somam R$ 177,11.

A maior diferença de preços foi constatada pela pesquisa na Esponja Esfrebom Multiuso, que custava R$ 1,95 no atacarejo e R$ 3,58 em um supermercado - variação de 84%. No Filme PVC Wyda 28x30m, a diferença também é expressiva: 76%.

Diferença

Dos 63 produtos identificados como material de limpeza, apenas dois estavam mais baratos nos supermercados em relação aos atacarejos - e a diferença era muito pequena.

É o caso do Detergente Líquido Brilhante Fragrâncias (1L), que era vendido a R$ 11,78 nos atacarejos e a R$ 11,66 nos supermercados; e a Água Sanitária Dragão, que custava R$ 1,98 nos atacarejos e R$ 1,96 nos supermercados.

A pesquisa foi realizada entre julho e agosto deste ano e contemplou, entre supermercados e atacarejos, estabelecimentos localizados na Aldeota, Barra do Ceará, Bela Vista, Cidade dos Funcionários, Conjunto Nova Assunção, Distrito Industrial I, Henrique Jorge, Messejana, Parangaba, Passaré, Presidente Kennedy e Serrinha.

