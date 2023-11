Super Feirão Carmais Seminovos: mais de 500 veículos estarão disponíveis no evento

A partir desta sexta-feira (17) e até sábado (18), será realizada uma nova edição do Super Feirão Carmais Seminovos. Das 8h às 18 horas, na concessionária localizada na Av. Barão de Studart, 1846-B, os clientes terão acesso a mais de 500 modelos.

Condições especiais estarão disponíveis durante os dois dias de evento, como a possibilidade de adquirir o veículo seminovo com entrada zero, para modelos a partir de 2021. Marcas como Fiat, Chevrolet, Renault, Nissan e Honda são algumas que os clientes poderão encontrar durante o Feirão.

Além disso, será possível escolher entre bônus de R$ 2 mil na avaliação do usado ou transferência gratuita. Todos os veículos adquiridos durante o evento sairão com o tanque cheio. Para animar o Feirão, os clientes serão recebidos com banda de pagode e feijoada.

“As ofertas R$ 2 mil de bônus no usado ou transferência gratuita são direcionadas para quem entrega seu seminovo como entrada em um novo modelo. O cliente escolhe seu benefício independente da forma de pagamento (com ou sem entrada). Ele pode escolher entre bônus de R$ 2 mil no usado, sendo adicionado na avaliação do mesmo, ou na transferência gratuita do seu seminovo”, detalha Rubens Felix, gerente-geral de Seminovos do Grupo Carmais.

Rubens também comenta que o resultado dos últimos feirões vem sendo positivo junto aos clientes e que a estratégia permanece para oferecer as melhores condições aos interessados.

Serviço

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846-B

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: +55 (85) 98126-3833