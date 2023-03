SulAmérica amplia seu portfólio e lança plano de saúde inovador em Fortaleza

A SulAmérica, uma das principais operadoras de plano de saúde do Brasil, lança em Fortaleza o novo plano SulAmérica Direto Mais. A Capital é a primeira cidade fora do eixo Rio-São Paulo a receber um plano da linha Direto Mais, que aposta em uma rede de excelência e abrangência nacional com o melhor custo-benefício.

O plano introduz um modelo inovador no mercado de saúde suplementar. Além de contar com uma rede regionalizada de excelência e qualidade, O Direto possui um fluxo assistencial que contempla o controle e tratamento das doenças, além de práticas de promoção e prevenção de saúde, com o objetivo de acolher e direcionar os beneficiários de forma assertiva, garantindo que todas as suas necessidades sejam atendidas.

“O objetivo é promover a melhor experiência na jornada de nossos(as) clientes, conectando de forma inteligente as equipes médicas e os prestadores de referência no tratamento de casos mais graves. Com o Direto Mais, além de aumentar o acesso à saúde de qualidade, também contribuímos para a sustentabilidade do sistema de saúde, uma vez que trabalhamos com foco na prevenção”, comenta Juliana Caligiuri, vice-presidente comercial da SulAmérica.

Com mais de 100 mil beneficiários no Nordeste, a SulAmérica aposta em Fortaleza como porta de entrada do novo produto para toda a região. “A SulAmérica estuda cada cidade para oferecer produtos que atendam às necessidades locais, sempre com uma oferta de serviços de excelência. Identificamos em Fortaleza um perfil de cliente que se interessaria pelas vantagens que o plano SulAmérica Direto Mais oferece”, afirma a vice-presidente.

O SulAmérica Direto Mais Fortaleza combina uma rede ampla e altamente qualificada de hospitais, laboratórios e prestadores locais com uma cobertura nacional de qualidade, pronta para prestar assistência ao beneficiário em qualquer região do país. Hospital São Carlos, Laboratório Emílio Ribas, Hospital Gênesis e o Laboratório Boghos são alguns dos prestadores locais disponíveis na rede credenciada para os beneficiários que aderirem ao Direto Mais em Fortaleza.

Na SulAmérica, a companhia tem o cuidado com as pessoas e não apenas no tratamento de doenças ou condições específicas. A linha Direto é projetada para proporcionar melhor saúde e melhor atendimento para os beneficiários e beneficiárias. “Dentro da companhia, contamos com um programa de medicina preventiva, o Cuidado Coordenado, que promove assistência e orientação direta para beneficiários com doenças crônicas ou em diversas fases da vida, como para idosos e gestantes, trabalhando na prevenção de doenças e na promoção da saúde", explica Juliana Caligiuri.

"Por meio do Direto Mais, olhamos para todos os atendimentos, de alta e baixa complexidade, oferecendo assistência de excelência na área médico-hospitalar, pela qual a SulAmérica é reconhecida no mercado de seguros de Saúde e Odonto", destaca.

Além dessa grande novidade para os clientes da capital cearense, a SulAmérica está estendendo a campanha promocional da região, até o dia 31/03, com 15% de desconto para quem adquirir o Direto Mais em Fortaleza.

O Direto Mais Fortaleza é um plano empresarial, disponível para empresas a partir de 3 vidas, que tenham CNPJ em Fortaleza. Por contar com cobertura nacional, é um plano ideal para empresas que também mantêm operações e funcionários em outros estados.

Legenda: Juliana Caligiuri, vice-presidente comercial da SulAmérica. Foto: divulgação

Benefícios

Aos beneficiários, a SulAmérica oferta, por meio do acesso ao App SulAmérica, os serviços de telemedicina, que oferece pronto atendimento e consultas on-line com médicos e especialistas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outros serviços disponíveis no app são as consultas on-line com psicólogo e o espaço “Meu Direto”, com conteúdos que apoiam e ajudam a acompanhar a jornada de saúde dos clientes, direcionando-os aos cuidados e diagnósticos necessários.

Com o app, os beneficiários têm acesso ao Gympass, plataforma de bem-estar corporativo, para incentivar ainda mais o cuidado com a Saúde Integral, por meio da prática de exercícios. “A promoção ‘Treinou, ganhou’ é exclusiva para beneficiários e beneficiárias da companhia e concede retorno do valor gasto em academias e atividades on-line. As empresas que contratam a seguradora podem oferecer esta promoção a seus colaboradores(as) sem custo adicional no plano”, afirma Juliana Caligiuri.

Novos negócios

Como pontua a vice-presidente Juliana Caligiuri, além de facilitar o acesso à saúde para um número cada vez maior de pessoas, a SulAmérica aposta em gerar novos negócios na região. “O SulAmérica Direto Mais está disponível para corretores(as) e clientes desde o evento de lançamento, no começo de fevereiro em Fortaleza. Há um mês, anunciamos o desconto de 15% em todos os planos de saúde da SulAmérica na região. Com a chegada desse novo produto, conseguimos também negociar o desconto para que nossos(as) corretores(as) possam oferecer por mais 30 dias os mesmos 15% no SulAmérica Direto Mais Fortaleza”, acrescenta Juliana Caligiuri.

O anúncio de lançamento aconteceu em um evento exclusivo que contou com a presença de executivos e executivas da companhia, além de corretores(as) parceiros(as) da SulAmérica. Para saber mais sobre o novo produto SulAmérica Direto Mais, basta acessar o site sulamerica.com.br/direto-mais .