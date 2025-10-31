Start Investimentos projeta R$ 5 bi até 2030 e inicia projeto de expansão

A Start Investimentos, escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP Investimentos e um dos principais do Nordeste, celebra uma década de fundação e inicia uma nova fase voltada à expansão, inovação e fortalecimento de sua operação no mercado financeiro. A empresa anuncia uma meta ambiciosa: triplicar seu volume sob assessoria, alcançando R$ 5 bilhões até 2030. Fundada no final de 2015, em um momento em que o modelo de assessoria financeira ainda ganhava forma no Brasil, a Start Investimentos construiu sua reputação com base em relacionamentos sólidos, atendimento personalizado e confiança mútua. Essa combinação de valores foi determinante para o crescimento orgânico do escritório, cuja base de clientes se expandiu principalmente por meio de indicações, um reflexo direto da satisfação e do reconhecimento do trabalho realizado.

Ao completar uma década de atuação, a Start Investimentos está com foco em oferecer soluções cada vez mais completas e sofisticadas para a maximização patrimonial dos clientes. Nesse movimento evolutivo, o escritório passará a atuar também com consultoria CVM e consultoria imobiliária, reforçando o compromisso de entregar uma visão macro de planejamento financeiro.

Entre os diferenciais que colocam a Start à frente de outras opções do mercado, destaca-se a qualificação e senioridade de sua equipe, com quase 20 anos de experiência assessorando investidores e com as principais certificações do mercado financeiro, como CFP e CEA. O atendimento é segmentado por perfil de cliente, com suporte técnico de profissionais especialistas em renda fixa, renda variável, alavancagem, proteção patrimonial e aquisição de bens, o que garante inteligência e agilidade na tomada de decisões patrimoniais.

Segundo Henrique Zimmermann, CEO da Start Investimentos, o interesse do cliente está em primeiro lugar desde o princípio. “A qualificação técnica do time, junto com a metodologia comercial de planejamento financeiro, traz a segurança aos investidores de que as recomendações são embasadas e focadas nas suas reais necessidades”, destaca.

Novas contratações

Nesse processo de expansão, a Start Investimentos conta com vagas abertas para assessores nas áreas de pessoa física e pessoa jurídica, reforçando sua estratégia de crescimento e fortalecimento da equipe. Além disso, a empresa promove eventos em parceria com grandes players do mercado e prepara, para o fim do ano, o Fórum de Gestão, que reunirá clientes, fornecedores, representantes da XP Investimentos e nomes de destaque do cenário econômico nacional em uma iniciativa que reflete o protagonismo e o espírito colaborativo da marca.