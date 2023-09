Sr. Óculos inaugura nova loja em Caucaia com óculos a partir de R$ 199,99, em 1 hora

Situada na Região Metropolitana de Fortaleza, a cidade de Caucaia agora conta com uma ótica que une preço baixo, qualidade de produtos e agilidade na entrega. A Sr. Óculos inaugura nesta sexta-feira (01) e sábado (02) sua quarta loja, localizada no centro da cidade, na rua Coronel Correia, 1880. Para comemorar a nova unidade, a empresa estará ofertando óculos completos (armação e lente), a partir de R$ 199,99, até 4 graus. Com entrega em até 1 hora.

Segundo Anderson Acioly, diretor da Sr. Óculos, a empresa conta com uma estrutura de laboratório próprio, com máquinas de última geração. Por meio dessa tecnologia, entregam os óculos em 1 hora. No evento de lançamento, segundo ele, os 30 primeiros clientes ganharão brindes exclusivos, na compra dos óculos de grau.

A nova loja também conta com laboratório próprio 100% digitalizado, proporcionando mais precisão, segurança e rapidez na entrega. Uma tecnologia de ponta para atender pacientes de todos os graus, de 1 até -11.

Além das lojas em Fortaleza, nos bairros Aldeota, Centro e Messejana, e a nova unidade em Caucaia, a Sr. Óculos também oferta modelos completos a partir de R$ 250,00 no site sroculos.com. Para dar mais comodidade ao cliente, a ótica também dispõe de um consultor que atende a domicílio, levando mais de 100 modelos de armações para o consumidor escolher sem sair de casa. O contato com o consultor pode ser realizado pelo telefone (85) 99866-5612.

Serviço

Ótica Sr. Óculos

Endereço: Rua Coronel Correia, 1880, Centro de Caucaia

Contato: (85) 99757-0010

Contato atendimento à domicílio: (85) 99866-5612

Site: sroculos.com

Demais lojas:

Aldeota: Av. Rui Barbosa, 2420 - Loja 1

(85) 99671-0527

Centro: Rua Senador Pompeu, 1258

(85) 99993-5288

Messejana: Rua Manuel Castelo Branco, 514

(85) 99913-9538