Spa urbano de alto padrão proporciona experiência personalizada para clientes

Em uma sociedade com tempo para si cada vez mais reduzido, vivenciar experiências que possam aliviar as pressões cotidianas auxilia no bem-estar da população. Em busca de ser um espaço de referência para bons momentos, o spa urbano Perfume 1731 conta com suítes de alto padrão, opções personalizadas de gastronomia e comodidades para diferentes perfis de clientes.

Todo o projeto do Perfume 1731 foi concebido em torno de quatro pilares: arquitetura, gastronomia, hotelaria e serviços. As suítes contam com instalações modernas, inspiradas em hotéis de luxo, que garantem conforto extra para o casal.

O espaço investe no conceito de spa urbano, ou seja, que proporciona diversas experiências para os casais. No caso do Perfume 1731, a alta gastronomia é um dos principais atrativos, com serviço 24 horas por dia para servir clientes que se hospedam de acordo com a demanda desejada. Todas as opções de suítes podem ser conferidas no portal oficial do espaço.

De acordo com André Parente, proprietário do Perfume 1731, o projeto do empreendimento, desde a concepção, foi idealizado para unir o que “há de melhor na hotelaria com a gastronomia e a arquitetura”. O gestor pontua que, com a redução dos espaços nos apartamentos e residências, há cada vez menos privacidade entre os casais com os filhos em casa. Nesse cenário, o Perfume oferece uma oportunidade de reconexão, sem ser preciso viajar para locais distantes.

Legenda: Os espaços podem ser personalizados de acordo com a preferência dos clientes Foto: Divulgação

“Os casais, quando querem se reconectar, normalmente vão para hotéis de beira de praia do litoral cearense. Mas nem sempre o casal pode se ausentar um final de semana inteiro. Inclusive, muitos clientes buscam o Perfume 1731 como opção de restaurante. A partir disso, o Perfume se posiciona como a melhor opção de spa urbano, proporcionando estrutura de hotelaria de luxo dentro da cidade”, declara André Parente.

Personalização

O Perfume 1731 conta com serviço de agendamento para os espaços nos horários e dias mais convenientes para cada casal, personalização do ambiente com fotos e decoração que vão tornar o momento único e inesquecível.

Cerca de 90% das pessoas que fazem a reserva no espaço são mulheres, explica André Parente, o que demonstra cuidado e atenção ao relacionamento. Para tanto, a equipe do Perfume presta consultoria durante todas as etapas da experiência. “Os clientes escolhem a entrada, o prato principal, a sobremesa, o vinho. Elas decoram as suítes com a ajuda da nossa equipe, que orienta e, assim, geram memórias incríveis”.

No momento da concepção do cardápio, foram feitas pesquisas em restaurantes nacionais e internacionais, como forma de levar o melhor da gastronomia atual para os clientes.

O mesmo conceito se aplica para a arquitetura do espaço, com as suítes sendo baseadas na alta hotelaria contemporânea de hotéis de luxo brasileiros e do exterior.

Conceito em expansão

Ainda para 2023, o gestor do Perfume 1731 vai inaugurar um novo estabelecimento premium. O novo complexo LuxResort contará com arquitetura arrojada e moderna, com grande destaque para a gastronomia.

Serviço

Perfume 1731

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 1731 - Aldeota

Contato e agendamentos: (85) 98101.1731

Portal oficial: perfumemotel.com.br/

Instagram: @perfumemotel