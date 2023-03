Sou Energy lança campanha para incentivar mercado de energia solar

Desde a implantação do marco legal da microgeração e minigeração distribuída em janeiro de 2022, a Lei n° 14.300/2022 tem gerado dúvidas e receio nos consumidores e profissionais de energia solar. Dentre os assuntos mais recorrentes no que diz respeito às determinações da lei citada, o pagamento do custo do Fio B é uma das principais pautas que tem causado esses questionamentos.

O Fio B é uma componente de custo que integra a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição (TUSD), e que está presente na fatura de energia de todos os consumidores que não geram a sua própria energia. Com a nova lei, os consumidores que passarem a gerar a sua própria energia também terão que pagar essa componente tarifária de forma gradual até igualar-se aos consumidores que não possuem autogeração de energia elétrica. Até 2028, o custo do Fio B para quem gera a sua energia será cobrado de forma progressiva, começando neste ano em 15% do valor total desta componente e chegando a 90% em 2028.

Para Mario Viana, diretor comercial da Sou Energy, empresa referência no fornecimento de equipamentos de energia solar, apesar da mudança, a decisão por gerar a própria energia é uma escolha que traz uma série de benefícios. ’’Trata-se de uma escolha prática, simples, econômica e sustentável. Mesmo com o pagamento dos custos de utilização da rede elétrica, produzir a sua própria energia ainda pode reduzir em mais de 70% o custo da conta de energia paga e ainda aumentar muito o conforto da família’’, exemplifica.

Neste cenário de incertezas e inseguranças por parte de consumidores e vendedores, a Sou Energy lançou no seu canal do YouTube uma campanha para incentivar e trazer algumas vantagens adicionais para os consumidores.

Intitulada “Destravando a 14.300”, a ação vai presentear os clientes dos integradores (profissionais ou empresas que vendem e instalam os projetos) que adquirirem os seus geradores de energia, com valor de equipamentos acima de R$ 10.000,00, com um cooktop elétrico de indução. A estratégia tem como objetivo ajudar a ampliar as vantagens de gerar a própria energia, por meio de painéis solares.

“A ideia da campanha é despertar uma cultura, já muito presente nos Estados Unidos e Europa, onde você não encontra nas casas fogões a gás. Então, quem gera sua própria energia pode abandonar a despesa com gás de cozinha e passar a utilizar a energia gerada por ela mesma para cozinhar os seus alimentos”, explica Mário Viana. “Além da economia na energia elétrica, também é possível fazer economia no gás, compensando assim os novos custos do Fio B trazidos pela lei 14.300. Estamos ampliando os benefícios da energia solar e consolidando a sua utilização”, finaliza.

Para mais informações, o interessado pode assistir no YouTube a live ’’Destravando 14.300’’: