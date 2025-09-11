Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira (11); saiba como apostar

A Mega-Sena pode pagar, nesta quinta-feira (11), prêmio de R$ 55 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.913. O sorteio será realizado às 19h, em São Paulo.

O valor está acumulado porque ninguém levou o prêmio máximo sorteado na última terça-feira (9). Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e sábados.

A aposta fica disponível até as 19h e o valor mínimo é de R$ 6, sendo possível realizá-la em qualquer lotérica brasileira ou no site da Caixa Econômica Federal.

Veja também Negócios Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3483 e levam mais de R$ 320 mil cada Negócios Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa nesta quinta-feira (11/9)

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas da Mega-Sena possui 60 números, e ganha o prêmio milionário quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

De 6 a 20 números podem ser marcados no volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.