Sobral Shopping completa 10 anos e inaugura megaloja da C&A nesta sexta (28)

Em clima de comemoração pelos seus 10 anos, o Sobral Shopping, maior complexo multiuso do interior do Ceará, realiza a inauguração da primeira fase de expansão do empreendimento. As novas instalações do Shopping recebem, hoje (28), uma megaloja da C&A, gigante do varejo que se somará a outros importantes players do mercado nacional atuantes no mall sobralense. Além da inauguração, o empreendimento contará com uma programação diversificada de eventos na praça de alimentação.

De acordo com Márcia Oliveira, gestora do Sobral Shopping, além da C&A, oito novas lojas estão em processo de início de suas operações, ampliando o já variado mix de lojas comerciais e de serviços. “Nessa relação estão a Toli, do segmento de vestuário feminino, Old Cave Hamburgueria, TL Tour, Mister Wiz – Escola de Líderes, Empório Flora Pura, R2D Diversões e MF Toys – Brinquedos Inteligentes. Um supermercado e um restaurante estão nas projeções para 2023”, informa a gestora do equipamento.

Com 61.536m² de área construída e 165 operações, o Sobral Shopping oferece uma ampla variedade de opções em compras, entretenimento, serviços e gastronomia para a população sobralense e das cerca de 37 cidades circunvizinhas, que tem em Sobral o principal polo comercial da região.

Completando uma década, o shopping se tornou o mais importante centro comercial da região noroeste do estado do Ceará. Para mais informações sobre o Sobral Shopping, acesse o site www.sobralshopping.com.br .

Serviço

10 Anos do Sobral Shopping e inauguração da nova loja da C&A

Quando: sexta-feira, 28 de abril

Endereço: Av. Monsenhor José Aloísio Pinto, 300 - Dom Expedito, Sobral - CE, 62050-255

Mais informações: (88) 99736-6969/ @sobralshoppingce