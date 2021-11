Sistema Verdes Mares realiza o Feirão Energia Solar na Grande Fortaleza

A geração de energia solar vem crescendo rapidamente no Brasil. O país ocupa atualmente a 14ª posição no mundo em potência instalada, tendo conquistado já 12 posições nesse rank nos últimos 4 anos. Temos atualmente mais de 671 mil unidades geradoras de energia solar, gerando energia para mais de 841 mil unidades consumidoras, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Os números impressionam, mas o universo de crescimento ainda é enorme, uma vez que o país possui mais de 88 milhões de unidades consumidoras de energia. As constantes altas nas tarifas de energia e bandeiras tarifárias, somadas ao risco iminente de racionamento, tem levado as famílias a buscarem a energia solar como fórmula para equilibrar o orçamento doméstico.

Pensando em facilitar o contato de consumidores domésticos e pequenos negócios com a energia solar, a Sou Energy (@souenergy), maior distribuidora de equipamentos do NO/NE, patrocina o Feirão Energia Solar. O evento ocorre de 10 a 12 de dezembro e tem por objetivo democratizar a autogeração de energia entre os consumidores cearenses.

“Tendo em vista os constantes aumentos no custo da energia elétrica e frente ao iminente risco de racionamento, entendemos que é cada vez mais importante buscar alternativas para equilibrar o orçamento familiar e garantir o conforto das famílias. A aquisição de geradores de energia solar verdadeiramente não é mais um privilégio de famílias das classes A e B. As classes C e D despertaram para essa oportunidade e já são responsáveis por cerca de 21% de todos os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica instalados pelo país”, afirma Mário Viana, gerente comercial da Sou Energy.

O gestor ainda complementa sinalizando a importância desse segmento na geração de emprego e renda no estado. “O Ceará já possui mais de 20 mil sistemas geradores de energia solar conectados à rede da concessionária e a economia gerada por eles têm aberto as possibilidades das famílias realizarem sonhos, tais como a aquisição de automóveis, viagens e a faculdade dos filhos”, finaliza.

O Feirão Energia Solar patrocinado pela Sou Energy vai ocorrer de forma simultânea em 40 pontos em Fortaleza e Região Metropolitana. Em cada um dos pontos o consumidor encontrará um integrador, que a empresa capacitada e especializada nas vendas e instalações dos sistemas. Os interessados em adquirir um sistema de geração de energia solar podem acessar o site www.feiraoenergiasolar.com.br e conferir todos os endereços dos pontos de venda do feirão.

5 vantagens da Energia Solar

Economia na conta de energia: você será o produtor da sua própria energia e não precisará pagar altos valores na conta para a distribuidora local.

Aumento do conforto familiar: sua família ou empresa terá mais liberdade para utilizar energia elétrica sem muitas preocupações.

Valorização do imóvel : o uso de energia solar só cresce no Brasil e os imóveis que utilizam esse modelo tendem a se valorizar ainda mais ao longo dos anos.

Livre das bandeiras tarifárias e dos aumentos de energia: sua conta de energia não vai depender da produção da distribuidora local, ficando livre de taxas extras.

Mais sustentável: a energia solar vem de uma fonte inesgotável e tem baixíssimo impacto ambiental comparada às hidrelétricas.



Serviço

Feirão Energia Solar

Quando: De 10 a 12 de dezembro, das 8h às 18h (segunda a sexta-feira) e das 7h às 1h (sábado e domingo)

Locais de vendas e mais informações: www.feiraoenergiasolar.com.br

