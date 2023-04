Sistema Verdes Mares debate o case "Pague Menos no BBB" no Twitter do SVM Insights

O Sistema Verdes Mares vai realizar encontro no space no Twitter (@svminsights) com o tema “Case Pague Menos no BBB”, nesta terça-feira, 25 de abril, a partir das 7h45. A conversa vai abordar a atuação da rede de farmácias como patrocinadora do BBB 23, cuja final acontece na noite da mesma data, focando em aspectos como estratégia, bastidores, curiosidades e resultados.



Participam do space Gustavo Peixoto, diretor de estratégia da Advance Comunicação, agência da Pague Menos há mais de 20 anos; e, como mediadores do SVM, Erick Picanço, diretor comercial e de marketing, e Arenusa Goulart, gerente de marketing. O público pode interagir, enviando perguntas e comentários em tempo real por meio do chat da live.



Programação semanal

O SVM está realizando spaces, semanalmente, para debater os temas mais quentes do momento nas áreas da comunicação, marketing e publicidade. A programação ocorre às terças-feiras, a partir das 7h45, por meio do perfil do Twitter @svminsights.



“O objetivo dessa ação é discutir assuntos relevantes para o mercado publicitário, envolver anunciantes, equipes de marketing, agências de publicidade e demais profissionais do setor”, afirma Arenusa. “Dessa forma, buscamos fortalecer o relacionamento entre o mercado e o Sistema Verdes Mares, reforçando nosso compromisso com a criação de uma comunidade engajada no mercado publicitário e com o compartilhamento de conhecimento”, complementa Erick.

Serviço

Space do SVM Insights

Quando: Terças-feiras, a partir das 7h45

Acesse e siga: https://twitter.com/svminsights

Case Pague Menos no BBB

Dia 25/04. Link direto: https://twitter.com/i/spaces/1rmGPkNkodnKN