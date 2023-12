Sindpan expande ações no estado e já reúne 250 associados

Por meio de ações que buscam estimular o setor de padarias no estado, o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindpan) reúne 250 associados de todas as regiões. De acordo com o presidente Alex Martins, ações como feiras e aumento dos benefícios são responsáveis pela chegada de novas empresas parceiras.

“Temos um escritório de advogados para a utilização dos associados; uma central de negócios do Sindpan onde estamos negociando mais de R$ 1 milhão por mês, trazendo 30% de economia para os associados da rede pão”, explica Alex Martins.

Somente em 2023, mais de 70 empresas se filiaram ao Sindpan. Atualmente, a instituição está se mobilizando para que os benefícios se expandam para o interior do estado. Há projetos sendo feitos para a realização de ações e feiras em Sobral e na região do Baixo Jaguaribe. A chegada de um escritório em Juazeiro do Norte também está entre as novidades que o Sindpan projeta para os próximos meses.

Em relação a profissionalização do sindicato, Alex Martins destaca que o setor financeiro foi reestruturado, assim como o administrativo, com a chegada de profissionais de gestão de compras.

Incentivo à formação

Um dos braços do Sindpan são as formações para levar mais profissionais ao mercado de trabalho. Neste ano, por exemplo, em parceria com o Senai Ceará e o Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), foi feita a formação de 16 pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelo CEU, para o ensino de preparo de bolos, biscoitos e pães.

“A parceria com o Senai é extremamente importante para o nosso setor. Com a mão de obra cada dia mais difícil, essa parceria se torna um alento para as nossas padarias”. Ao todo, foram realizados 13 cursos neste ano.

Campanha de prêmios

No último mês de outubro, o Sindpan lançou a 3ª edição da campanha “Natal de Prêmios é na Padaria”. Durante a iniciativa, 68 empresas irão presentear os clientes sorteados com uma moto 0 km, iPhones e televisores. A campanha segue até o dia 24 de dezembro.

Para concorrer, os clientes precisam fazer compras a partir de R$ 25 nas padarias participantes. “Os resultados são esplêndidos. Aumentos das vendas, aumento de números de padarias participantes, clientes felizes preenchendo os cupons”, celebra Alex Martins sobre os resultados da campanha.