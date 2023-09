Sinal 5G da TIM chega a todos os bairros de Fortaleza; veja cidades que receberão cobertura completa

Diretores da Tim Nordeste estiveram em Fortaleza nesta quarta-feira (13) para anunciar a universalização da cobertura 5G em todos os bairros. Com isso, toda a população pode acessar à tecnologia em qualquer um dos 121 bairros da capital cearense.

Com esse anúncio, Fortaleza se torna a sétima capital do País — e a terceira do Nordeste — a contar com o 5G em todos os bairros. Antes, Brasília (DF), Curitiba (PR), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP) também receberam a tecnologia.

Em visita ao Diário do Nordeste, o diretor da Tim Nordeste, Bruno Talento, trouxe dados da movimentação da operadora no Ceará. Segundo o gestor, o Estado conta com 3 milhões de clientes, o que corresponde a 35% do mercado consumidor, fazendo a empresa liderar o segmento entre os clientes cearenses.

Bruno Talento Diretor da Tim Nordeste No nosso plano trienal, estão previstos investimentos de R$ 13,5 bilhões, e boa parte dele é para o 5G. A gente segue que, chegando a 100% dos bairros de Fortaleza com o 5G, que acelere todo o processo, desenvolvimento de aplicações e da qualidade que os clientes têm da internet móvel. A gente consegue perceber um avanço e uma migração grande do tráfego de dados para essa nova tecnologia.

Bruno Talento afirma que a transferência de tráfego de dados para 5G chega a 15% somente em Fortaleza, e a expectativa é aumentar ainda mais alicerçado nos pilares de desenvolvimento de aplicações solicitados pela operadora.

“Alguns desafios são impostos, desde o investimento necessário, da legislação de antenas, então é algo que a gente precisa avançar e Fortaleza é uma das cidades que propicia porque tem uma legislação mais moderna, precisamos avançar isso em mais municípios para que o 5G também avance e desenvolvimento de aplicações. A infraestrutura a TIM vai prover, mas o grande ganho do 5G vem com o desenvolvimento de aplicações, isso vem da sociedade, das empresas que vão prover essa nova tecnologia”, salienta.

R$ 13,5 bi Esse é o investimento a ser feito pela Tim em todo o Brasil até 2025

Expansão no interior

Fortaleza se tornou a primeira cidade do Ceará a contar com 100% do 5G da Tim, mas outras cidades já contam com a tecnologia da operadora. Além de Maracanaú e Caucaia, as próximas cidades da fila estão na Região Metropolitana do Cariri e no litoral oeste, com foco nos locais que sejam polos regionais.

“Isso mostra a importância que a gente está dando para os diferentes polos de desenvolvimento econômico”, avalia Bruno Talento, ressaltando a universalização da cobertura 4G, ainda a principal disponível para os clientes, da Tim em todos os 184 municípios do Ceará.

Ainda de acordo com o diretor da operadora, Juazeiro do Norte e Jericoacoara devem ser as próximas cidades a receberem o 5G da companhia, com a instalação de torres de 3,5 GHz, a frequência do chamado “5G puro”.

“O nosso 5G chega a 100% dos bairros em Fortaleza, já fizemos a expansão em Maracanaú e Caucaia, com o turismo que é algo forte no estado, estamos levando o 5G para Jericoacoara e temos já previsto para o final desse mês Juazeiro do Norte. Não vamos parar por aí: temos novos lançamentos previstos e vamos continuar olhando para os polos do estado e fazendo novos investimentos”, declara.

Os executivos da Tim estiveram no Cariri no mês passado para negociar a instalação de 14 torres de 3,5 GHz para comportar o 5G. Duas delas já foram instaladas, e a operadora segue em negociação, além de Juazeiro do Norte, com o Poder Público de Crato e Barbalha.

“Há a necessidade de expandir as nossas redes e melhorar a qualidade do nosso serviço. Na região do Cariri, estamos implantando 14 novas torres: 6 no Crato, 6 em Juazeiro do Norte e 2 em Barbalha. A velocidade dessa implantação precisa vir acompanhada da modernização das legislações. Essa rodada que a gente fez no Cariri foi muito no sentido de mostrar o investimento que estar sendo feito e sensibilizar os entes públicos”.

Há pouco mais de um ano, o País entrou em período de transição para o 5G. A meta é, até 2029, ter 100% do território nacional esteja coberto com a tecnologia. O processo de implementação ocorrerá em ordem decrescente de população (da maior para a menor), e obedecerá prazos estabelecidos anualmente: