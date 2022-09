Simec comemora 50 anos com lançamento de livro e exposição

Além de defender e conquistar avanços e reconhecimento para as categorias filiadas, o Sindialimentos também atua no estímulo à pesquisa, desenvolvimento e a inovação através de projetos específicos; capacitação e treinamentos em diversas áreas, como gestão, finanças, mercado, financeiro, entre outras. “São quase cinco décadas marcadas pelo movimento industrial em busca de ações coletivas Instituição vinculada à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Ceará (Simec) comemora 50 anos com uma série de ações especiais. Como forma de retratar o histórico de atuação e trazer uma programação cultural, a entidade realiza o lançamento de um livro e de uma exposição temática.

A obra, que deve ser lançada até o final do ano, dá continuidade a outra publicação que documentou os fatos que marcaram as primeiras quatro décadas do Simec (1972-2012). Já a exposição artística terá assinatura do artista cearense Edismar Arruda, que cria obras a partir do ferro, principalmente vindo de peças automotivas velhas, que tinham como destino o lixo. A mostra ocorrerá em novembro e terá entrada gratuita.

“Hoje, após toda a trajetória seguida, é possível perceber de forma clara, o quanto o SIMEC soube se fazer necessário, diversificar o conjunto de empresas filiadas, e reunir em torno de si e dos setores que representa um corpo de lideranças empresariais comprometidas com o bem comum”, afirma José Sampaio de Souza Filho, presidente do Sindicato.

Quase cinco décadas de Sindialimentos

Outra instituição que caminha para meio século de atuação é o Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas do Estado do Ceará (Sindialimentos), que chega aos 46 anos neste mês de setembro. A entidade tem o propósito principal de ajudar as empresas a construir um ambiente que incentive a expansão dos negócios e promova o crescimento econômico.

Com início das atividades em 1976, ele passou a abranger também outras categorias econômicas da indústria, como polpas de fruta e alimentos naturais em 2010. “Atualmente estamos com quase 100 indústrias associadas e procuramos estar sempre gerando ações coletivas para beneficiar o setor, como capacitações e participações em feiras, assessoria jurídica e tributária, internacionalização, defesa de interesses junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, dentre outros”, ressalta o presidente do Sindialimentos, Isaac Matos Bley.

que beneficiem o setor. Estamos muito felizes e otimistas com o reconhecimento da FIEC e dos nossos associados”, finaliza Bley.

