Shoppings, comércio e restaurantes: veja horários de funcionamento neste fim de semana no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta sexta-feira (23) a ampliação do horário das atividades do setor de alimentação fora do lar, no Ceará, assim como a liberação de eventos sociais. As novas regras, contudo, só valerão a partir da segunda-feira (26). Neste fim de semana, permanecem as restrições definidas no decreto vigente ainda até domingo (25).

Assim, neste sábado (24) e neste domingo (25), os restaurantes continuam abrindo às 10h e fechando às 22h, com 50% da capacidade.

Os shoppings ficam abertos das 10h às 22 horas, também com limitação de até 50% da capacidade.

As lojas de rua, por sua vez, funcionam das 9h às 19h. O toque de recolher no Estado é das 23h às 5 horas.

VEJA COMO SÃO OS HORÁRIOS DESTE FIM DE SEMANA (24 E 25 DE JULHO)

Toque de recolher: 23h às 5h;

Comércio de rua: 9h às 19h (limitação de 50%);

Shoppings: 10h às 22h (limitação de 50%);

Restaurantes: 10h às 22h (limitação de 50%);

Igrejas e tempos: celebrações presenciais podem ocorrer até as 22h (até 50% da capacidade);

Autoescolas: 6h às 19h;

Academias: de 6h às 21h.

NOVO DECRETO

Assim como na última publicação, o decreto anunciado nesta sexta e válido a partir de segunda-feira (26) ficará em vigor por mais duas semanas. Dessa forma, os novos horários deverão permanecer até o dia 9 de agosto.

As últimas alterações nas regras em todo o Ceará foram anunciadas no último dia 9 de julho. Na ocasião, Camilo Santana liberou a ampliação dos horários do comércio, permitindo que as lojas de rua passassem a funcionar a partir das 9h e os shoppings às 10h.

Cuidados na pandemia

Legenda: Camilo Santana e Dr. Cabeto anunciam as mudanças que entrarão em vigor no Estado Foto: Reprodução

Apesar de falar sobre a queda dos números de infecções, internações e mortes em solo cearense, o governador ressaltou a importância de manter a vigilância contra o vírus neste período.

"É importante lembrar sempre que a pandemia ainda não acabou e existem os cuidados que são necessários de manter", disse Camilo Santana, durante o pronunciamento desta sexta.

O secretário da Saúde, Dr. Cabeto, acrescentou que o avanço da campanha de imunização é crucial para enfrentar a pandemia de Covid-19.

“É importante as pessoas entenderem que todo mundo tem que se vacinar. Não negue vacinação porque você pode estar facilitando a formação de novas variantes”, frisou.

Dr. Cabeto enfatizou que a população estará totalmente protegida quando o ciclo da vacinação estiver completo. Ou seja, após a segunda dose no caso da maioria das vacinas, que são de duas aplicações.

Outro ponto, observou, é que o Estado tem realizado testagem. Desde a última segunda-feira (12), passageiros de voos nacionais que desembarcam no Aeroporto de Fortaleza são submetidos a testes rápidos de detecção da Covid-19.

"De todas as testagens feitas no aeroporto, tivemos cinco casos positivos. Destes, já fizemos a análise de sequenciamento viral em três deles. Graças a Deus, nenhum teve a variante Delta", afirmou.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19