Setor de teleatendimento foi o mais afetado em 2022, com 35 mil postos de trabalho fechados

O ano de 2022 representou um momento de queda do setor de teleatendimento: a área foi a que mais fechou postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

O avanço da tecnologia da informação para um atendimento automático mediado por robôs e o momento econômico podem ser alguns dos motivos. Entraram em vigor, também, regulamentações que versam sobre limites de ligações para os consumidores.

Os índices do ano passado são os piores desde 2007 para o setor, de acordo com levantamento da LCA Consultores, com fechamento de 35.583 postos.

Os mais afetados foram os operadores de telemarketing ativo, receptivo e técnico, que realizam atendimento a clientes por telefone, SAC, call center, contact center e telemarketing.

Queda

Apesar de considerável, 2022 representa o pior momento de um setor que já vinha em queda desde 2015. Até 2019, mais de 80 mil vagas de emprego foram fechadas. Enquanto isso, nos sete anos anteriores, houve saldo de 134.925 postos trabalhistas.

Contudo, em 2020, o teleatendimento iniciou uma tendência de abertura de vagas, que durou até 2021. Com a pandemia e o isolamento social, esse tipo de serviço ganhou notoriedade e aumentou sua demanda. Nesse biênio, foram 49.151 postos criados.

