Setor de serviços no Ceará cresce 21,6% em abril, aponta IBGE

O volume de serviços prestados no Ceará cresceu 21,6% em abril deste ano na comparação com igual período de 2020, quando as atividades estavam suspensas em decorrência da pandemia do coronavírus. O dado foi divulgado nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É o maior resultado nessa base de comparação desde o início da série histórica, iniciada em 2012.

Já na passagem de março para abril, na série com ajuste sazonal, o volume de serviços prestados caiu 1,9% no Ceará.

Com o resultado observado em abril deste ano, o volume de serviços prestados no Ceará acumula queda de 2% nos quatro primeiros meses de 2021. Em 12 meses, os serviços apresentam queda de 12,2%.

Segmentos

O principal destaque ficou por conta do grupo Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com alta de 57,1% em abril contra igual período de 2020.

Em seguida, aparecem os Serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 33% no período.

Atividades turísticas

O volume de atividades turísticas no Estado apresentou alta de 46,9% em abril contra igual período do ano anterior. Foi a segunda menor alta, atrás apenas do Espírito Santo, com crescimento de 45,5%.

O maior avanço no volume de atividades turísticas foi observado em Goiás, com alta de 138,3%.

Considerando a passagem de março para abril, na série ajustada sazonalmente, o volume de atividades turísticas no Ceará cresceu 2,4%.

Receita nominal

A receita nominal do setor de serviços no Ceará também apresentou crescimento em abril, saltando 26,3% na comparação com igual período de 2020. No ano, porém, e no acumulado em 12 meses, o setor apresenta queda de 0,3% e de 11%, respectivamente.