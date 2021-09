Serviços do Paraíso das Mensagens crescem durante a pandemia

Durante o distanciamento social imposto pela pandemia, o contato físico não é recomendado, mas as demonstrações de amor estão liberadas. E foi nesse contexto que um serviço conhecido dos cearenses, o "Loucuras de Amor", experimentou um crescimento significativo da demanda.

"Em 2020, tivemos um aumento de 134% em comparação a 2019 e, de 2020 para 2021, o crescimento foi de 80%", calcula Eliana Maciel, gerente da empresa Paraíso das Mensagens. Para a gestora, o isolamento gerou a necessidade do público em buscar alternativas para estar presente na vida dos familiares em datas especiais.

"Durante o período de reclusão, pelo qual todo mundo vem passando nesta pandemia, as consequências são avassaladoras quando um parente fica longe um do outro por um longo período de tempo. Para amenizar os efeitos emocionais, a empresa oferece soluções simples e criativas para a população", afirma a gerente.

Histórias

O serviço de mensagens ao vivo já é realizado há mais de 20 anos pela empresa. Em datas como aniversários, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais e nascimentos são mais solicitados. Além disso, é comum a procura em caso de homenagem para casais e reconciliação.

"Uma homenagem toca o coração, a mente e o espírito da pessoa homenageada. É o tipo de conteúdo que fica eternizado e marcado por um longo período e, dependendo da situação, até para o resto da vida. Quase todo cearense tem uma história emocionante ou engraçada para contar por conta das lembranças de familiares e amigos que usaram os serviços da empresa", afirma Eliana.

Histórias não faltam na trajetória desta empresa que levou mensagens ao vivo paras as mais diversas situações. "Entre as mais inusitadas estão as homenagens feitas para alguém que já partiu, quando o cliente pede para fazer como se a pessoa ainda estivesse presente. Além de algumas pessoas pedirem o serviço para si próprio", recorda a gerente.

Mais recentemente, durante a pandemia, a equipe do Paraíso das Mensagens foi surpreendida com um pedido de homenagem aos trabalhadores da Cruz Vermelha. "Foi uma mensagem ao vivo a todos os profissionais da área por esse momento crítico que a gente estava vivendo. O nosso locutor estava passando com o carro do Paraíso quando o responsável pela equipe da Cruz Vermelha o chamou e pediu para fazer uma homenagem para todos os funcionários e também para todos moradores dos prédios vizinhos", conta Eliana.

Personalização

Além das mensagens, a empresa disponibiliza um portfólio de presentes, como flores, cestas e pelúcias para o cliente escolher. A redação das homenagens é feita entendendo a necessidade do cliente e o contexto em que será realizada.

"Entender o momento da pessoa que está homenageando e da homenageada é de suma importância para o sucesso do serviço. Tem que tocar o coração e ser eternizado. Essas são as premissas de todos os envolvidos no processo. É por isso que esse tipo de serviço cresceu e tudo indica que se manterá em crescimento por um longo período de tempo", projeta a gestora.

Serviço

Paraiso das mensagens

85 98778.2102

Instagram: @paraisodasmensagensoficial

https://www.facebook.com/paraisodasmensagensoficial

https://paraisodasmensagens.com.br/