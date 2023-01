'Sempre fui atrás de conquistar minhas coisas': adolescentes do CE se interessam mais por finanças

Na adolescência, é comum que os jovens tentem construir suas próprias identidades, buscando maior autonomia no que vestir, consumir e, no geral, comprar. É nessa busca por independência que o interesse na área de finanças tem crescido.

De acordo com estudo realizado pelo Instagram em parceria com a WGSN, um em cada quatro adolescentes conectados em mídias sociais pretendem aumentar suas habilidades em finanças em 2023.

O estudo também aponta que praticamente dois terços da Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) pretendem usar as redes sociais para fazer dinheiro no ano novo, seja divulgando negócios ou criando conteúdo.

A diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), Darla Lopes, tem notado um aumento no interesse dos jovens sobre o tema. Ela ministra um curso chamado Meu Filho Investidor, voltado para adolescentes, que teve 4 turmas ano passado e deve ter mais 6 neste ano.

“Eu observo que cada vez mais as crianças e os jovens estão buscando conhecer mais sobre finanças, buscando até mesmo investir. Me surpreendo com crianças falando sobre Bolsa de Valores, a própria B3 tem esses dados de que o número de crianças e adolescentes tem aumentado”, aponta.

Liberdade para comprar suas coisas

A estudante Flávia Cavalcante, de 16 anos, conta que começou a se interessar mais por finanças quando fez 12 anos, quando começou a pedir a seus pais que lhe dessem uma mesada. A ideia era que ela pudesse comprar o que quisesse com seu próprio dinheiro.

Flávia Cavalcante Estudante Quando eu comecei a entrar na adolescência, eu comecei a me interessar mais para comprar minhas coisinhas, aí tem que aprender a lidar com dinheiro porque se não gasta tudo e não tem como fazer nada

Flávia costuma guardar parte do dinheiro que seus pais lhe dão quando ela vai sair para pegar ônibus na semana e comprar itens menores no dia a dia. Ela já participou de cursos de educação financeira, por mais que não tenha concluído, e teve um projeto de empreendedorismo no colégio, experiências que mudaram sua forma de enxergar o dinheiro.

Para 2023, o plano é concluir os cursos que não terminou e aprender mais sobre finanças. Ela também pretende começar a juntar dinheiro para objetivos de médio e longo prazo.

“Pretendo começar a juntar, gosto muito de maquiagem, então eu queria conseguir comprar umas maquiagens bem caras que você realmente precisa começar a juntar pra comprar”, planeja.

O técnico de som Samuel Lopes, de 18 anos, começou a estudar sobre finanças quando começou a ganhar seu próprio dinheiro, trabalhando como assistente de palco de uma banca aos 13 anos.

Ele lembra que, naquela época, gastava todo o dinheiro que ganhava, sem juntar nada. Quando fez 16 anos, ele começou a estudar sobre finanças por meio de vídeos no Youtube e, assim, conseguiu se organizar melhor financeiramente.

“Eu sempre fui atrás de conquistar minhas coisas. Eu percebi que na minha conta eu nunca tinha acima de mil reais, aí quando comecei a me organizar eu conseguia comprar minhas contas, comprar roupa, skate, montar meu PC, e tinha dinheiro sobrando”, relata.

Hoje, ele trabalha na parte técnica de som em uma escola de música. O plano é continuar estudando sobre finanças pessoais para administrar melhor seu salário no início da vida adulta.

Interesse crescente

Darla Lopes considera que os jovens podem começar desde cedo a conhecer conceitos básicos de finanças pessoais, aprendendo a premissa simples de que precisam gastar menos do que ganham. O curso que ela ministra visa simplificar conceitos econômicos em uma linguagem jovem.

Segundo a diretora do Ibef, ela percebe que cada vez mais o interesse em aprender mais sobre educação financeira parte dos próprios jovens.

Darla Lopes Diretora do Ibef 30% dos adolescentes que estavam matriculados no curso, eles que viram o curso, buscaram o curso, e pediram para os pais matricularem, houve um interesse do jovem em buscar o conhecimento. Muitos jovens relatam que já tinham visto algo parecido na escola, mas muito simplificado, e eles ficam muito felizes em ter contato com aquele conhecimento mais específico

Ela destaca que a internet tem um papel importante nesse interesse dos adolescentes pela temática. “Existe esse interesse dos jovens de como monetizar, de como utilizar a internet como uma ferramenta que gere uma receita”, coloca.

O plano para 2023 é expandir o curso, inclusive para outros estados. O plano é capacitar mais profissionais que possam ser facilitadores da formação para além do Ceará.

