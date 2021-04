Sem sinalizações do Governo, setores estão 'esperançosos' sobre ampliação da reabertura

Na expectativa de reunião do comitê hoje à tarde para deliberação sobre o novo decreto de isolamento social do Governo do Estado, setores de bares e restaurantes, bem como o de academias e o comércio ainda não tiveram sinalizações sobre a reabertura ou ampliação das atividades.

Uma reunião para tratar do assunto está prevista para as 14h desta sexta-feira (23). Ainda não foi confirmado, porém, se o decreto será divulgado hoje ou no sábado (24).

O setor de bares e restaurantes pontua que segue se reunindo com o comitê e apresentando os números da atividade.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, o faturamento na segunda retomada pós-lockdown caiu 60% em relação à primeira retomada pós-lockdown, ocorrida no ano passado.

Taiene Righetto Presidente da Abrasel-CE "Nós estamos com 60% menos faturamento sobre a própria pandemia. As pessoas não estão saindo para o restaurante mesmo indo trabalhar, elas estão sem dinheiro. A economia estagnou".

Demandas

"Nós tivemos reunião novamente esta semana, atualizando números do setor. Foi importante mostrar como foram essas primeiras semanas de flexibilização. Abrimos apenas 20% dos restaurantes, para o restante não compensou abrir", pontua Taiene.

Ele reforça que uma ampliação do funcionamento do setor é urgente e que o pleito foi feito junto ao comitê. "Uma flexibilização nesse próximo decreto um pouco mais para a noite e para o fim de semana é urgente, a gente precisa muito", diz. "Não temos uma certeza, mas temos uma esperança muito grande", arremata.

Ampliação de horários

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), Maurício Filizola, também revelou que o setor está esperançoso em relação à ampliação da atividade.

Ao longo desta semana, a entidade reforçou o pleito de uma faixa de horário maior para o funcionamento do comércio e com uma capacidade maior, conforme a proposta enviada antes da reabertura.

Maurício Filizola presidente da Fecomércio-CE "Estamos em diálogo e estamos esperançosos sobre um avanço nos horários e no número de funcionários, mas anda não tivemos sinalização".

Após a regulamentação no Diário Oficial do Município sobre a essencialidade das academias, o setor também tem esperança de que o próximo decreto traga a autorização para que essas atividades sejam retomadas, de acordo com o Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Ceará (Sindfit-CE).

"Ainda não tivemos retorno do comitê sobre a reabertura", diz Juliana Sá, presidente do Sindfit-CE. "A reabertura só será possível via decreto estadual, mas estamos muito esperançosos de que isso vai acontecer", destaca.

O que permanece proibido de funcionar

Academias

Espaços coletivos em condomínios

Parques aquáticos

Barracas de praia

Cinemas

Museus e teatros, públicos ou privados

Atividades liberadas no Ceará

Serviços públicos essenciais;

Farmácias;

Supermercados/congêneres;

Indústria;

Postos de combustíveis;

Hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência;

Laboratórios de análises clínicas;

Segurança privada;

Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

Funerárias

Veja os detalhes do último decreto

O Ceará continua em isolamento social, com toque de recolher todos os dias das 20h às 5h;

Comércio de ruas e serviços, como restaurantes*, funcionam das 10h às 16h, com 25% de capacidade de atendimento;

Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionam das 12h às 18h, com limitação de 25% da capacidade;

Construção civil pode iniciar as atividades a partir das 7h (no decreto anterior, o segmento podia começar atividades às 8h);

Isolamento social rígido, o lockdown, está mantido nos fins de semana, funcionando apenas as atividades essenciais;

Na educação, o ensino infantil, que estava liberado até os 3 anos, foi ampliado, permitindo atividades presenciais para crianças de 4 e 5 anos, além do 1º e 2º ano do ensino fundamental, com 35% da capacidade;

Igrejas estão autorizadas a receber no máximo 10% da sua capacidade e segue valendo recomendação para que celebrações sejam virtuais.