Segundo lote do vale-gás social começa a ser entregue segunda (17) em Fortaleza; veja calendário

O segundo lote do vale-gás social começa a ser distribuído na próxima segunda-feira (17) pela Prefeitura de Fortaleza. A entrega acontece nos 27 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) até o dia 24 de maio, conforme as datas de nascimento dos beneficiários.

Conforme a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), na segunda, os tíquetes serão entregues, pela manhã, aos nascidos em janeiro e, pela tarde, aos de fevereiro.

Nesta segunda etapa, mais de 17 mil famílias da Capital cearense serão beneficiadas. No primeiro lote, que foi distribuído em abril, outros mais de 17 mil tíquetes foram entregues.

Confira o calendário de entrega do vale-gás:

17/05 - Nascidos em janeiro (manhã) fevereiro (tarde)

18/05 - Nascidos em março (manhã) abril (tarde)

19/05 - Nascidos em maio (manhã) junho (tarde)

20/05 - Nascidos em julho (manhã) agosto (tarde)

21/05 - Nascidos em setembro (manhã) outubro (tarde)

24/05 - Nascidos em novembro (manhã) dezembro (tarde)

Como trocar o vale pelo botijão de gás

Com o tíquete em mãos, é preciso ir até à distribuidora da Nacional Gás mais próxima ou pedir que a troca seja realizada em domicílio.

O botijão de gás vazio e o vale preenchido devem ser entregues ao revendedor para que, assim, seja possível receber a recarga. A troca pode ser feita mesmo que o botijão seja de marca diferente.

Para aqueles que moram em regiões sem revendedores da Nacional Gás, será comunicada outra data e local para fazer a troca do vale pelo produto. Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar para o canal de atendimento da empresa: 0800.7021200.

Quem tem direito ao vale-gás

>> Confira aqui a lista de beneficiados com o vale-gás

Receberão o vale-gás famílias que são beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará, inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e atendidas pelo Programa Bolsa Família, com renda individual igual ou inferior a R$ 89,34.

Também terão direito ao vale-gás os jovens participantes do Programa Superação. Ao todo, 35.148 famílias da Capital estão cadastradas no benefício.

O programa

Todos os 184 municípios cearenses serão contemplados pela distribuição do vale-gás para a população em situação de vulnerabilidade. Cada prefeitura deve decidir como será feita a doação dos vales.

O programa é promovido pelo Governo do Ceará em parceria com a Nacional Gás, que vende os botijões o preço de custo para o Estado.