Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Maia Júnior, é internado com covid-19

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado, Maia Júnior, foi internado no Hospital Monte Klinikum nesta sexta-feira (5) após testar positivo para a covid-19. Ele está sendo acompanhado pelo secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto.

Maia Júnior sentiu-se muito cansado na manhã desta sexta e foi até o hospital, onde fez uma tomografia. Após o resultado do exame, foi tomada a decisão de internar Maia em um dos apartamentos do empreendimento.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a situação de Maia é estável e já teria apresentado sintomas de melhora em relação ao momento da internação.

Internação

Maia Júnior segue recebendo oxigênio no hospital enquanto é acompanhado pelos médicos e o secretário de saúde do Estado. Apesar de apresentar uma situação estável, a intenção é levar Maia para uma unidade de tratamento intensivo.

Maia Júnior testou positivo para a covid-19 na última quarta-feira (3) após ter contato com uma das filhas e a esposa que já estavam infectadas.