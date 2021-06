Secretaria de Turismo orientará retomada de eventos nesta semana, diz gerente do Centro de Eventos

Após a liberação pelo decreto estadual da realização de eventos sociais em buffets no Ceará, a Secretaria de Turismo (Setur) deve lançar ainda nesta semana um documento com orientações para o setor. A informação foi confirmada pela gerente geral do Centro de Eventos do Ceará, Lívia Holanda, durante a programação do Hub de Eventos e Turismo nesta segunda-feira (28). Já segundo a Setur, o prazo dependerá de agendas internas da pasta, ainda sem previsão determinada.

A gerente do equipamento participou de bate-papo com Fátima Facuri, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC Brasil), com o tema “O Futuro das feiras B2B”. O evento virtual acontece até a próxima quarta-feira (30) com programação voltada para o setor.

Para Facuri, a política de retomada deveria ser em nível nacional, pois protocolos distintos para estados e municípios dificultam a atuação dos organizadores de eventos. “Nós fizemos um protocolo de segurança com o estado de São Paulo e nosso ideal era que fosse seguido pela Anvisa, mas não temos uma única voz ao nível nacional”, destaca.

Perspectivas dos eventos

As especialistas ainda ressaltam a importância de eventos corporativos, a exemplo das feiras. “Eventos não significam aglomeração, podem ser vistos como um importante indutor de negócios, que é o nosso grande objetivo. Quanto mais rápido a gente puder ter segurança para voltar essas feiras, vai ser bom não só para Fortaleza, mas para o Ceará como um todo”, pontua Holanda.

Além disso, elas apontam as dificuldades de uma retomada sem previsibilidade. “Para nós organizadores é muito importante que nós tenhamos previsibilidade, precisamos de data. Se não for assim, a gente não consegue voltar”, afirma a presidente da ABEOC.

“São mais de 50 setores envolvidos num evento corporativo. Nossa preocupação não é só que nosso evento seja de sucesso e tenha retorno, mas que tenha segurança para quem visita. É preciso tempo e planejamento, tem todo um protocolo”, acrescenta a gerente geral do Centro de Eventos.

Novos hábitos

Apesar dos movimentos virtuais que aconteceram desde 2020, Holanda e Facuri não acreditam que será o fim dos eventos presenciais, uma vez que certas atividades, como negociação ou degustação, demandam que a pessoa esteja presente.

“Não dá para substituir, acredito que vá ter momentos híbridos, mas a presencial sempre vai ter um retorno de investimento muito maior. O B2B precisa da negociação, da cara a cara mesmo que seja com um acrílico”, pondera Holanda.

Retomada no Ceará

A retomada foi permitida em decreto publicado no último sábado (26). Conforme o texto, os eventos poderão ser realizados em buffets com capacidade para até 100 pessoas para espaços abertos e para até 50 participantes no caso de ambientes fechados. A data do retorno será divulgada pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Para isso, será exigido "controle rigoroso do acesso, só admitindo o ingresso de pessoas já vacinadas com duas doses ou com comprovação de testagem negativa para a Covid-19 (exame de antígeno ou RT-PCR) em exame realizado no prazo máximo de até 48 horas antes do evento".