Saiba quantas pessoas ganharam no sorteio da Lotofácil da Independência de 2024
No ano passado, duas apostas de Fortaleza acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência
Nesta quarta-feira (27), todas as apostas feitas para a Lotofácil serão direcionadas ao concurso especial da Independência. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade.
Todos os anos, milhares de pessoas fazem a popular fezinha, seja em apostas simples ou bolões. Apesar da possibilidade de ser dividido, o prêmio final para cada apostador ainda é consideravelmente uma grande bolada.
No ano passado, duas apostas de Fortaleza acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência, concurso especial 3.190. Conforme a Caixa Econômica Federal, outras 84 apostas (Veja lista completa abaixo) acertaram o total de dezenas sorteadas.
Veja os estados dos 86 vencedores
- 6 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Alagoas - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- Amazonas - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- Bahia - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Ceará - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Distrito Federal - 5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Goiás - 9 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Maranhão - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Minas Gerais - 12 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Mato Grosso do Sul - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- Mato Grosso - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Paraíba - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Pernambuco - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Paraná - 8 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Rio de Janeiro - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Roraima - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- Rio Grande do Sul - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Santa Catarina - 5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- São Paulo - 17 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Quando é o sorteio da Independência de 2025?
Criado em comemoração à Independência do Brasil, o concurso especial nº 3480 acontece sempre na data mais próxima ao feriado válida para a Caixa.
Neste ano, os números da Lotofácil da Independência serão sorteados em um sábado, dia 6 de setembro, a partir das 20h.
O concurso é realizado ao vivo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.