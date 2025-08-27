Saiba quantas pessoas ganharam no sorteio da Lotofácil da Independência de 2024

Nesta quarta-feira (27), todas as apostas feitas para a Lotofácil serão direcionadas ao concurso especial da Independência. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade.

Todos os anos, milhares de pessoas fazem a popular fezinha, seja em apostas simples ou bolões. Apesar da possibilidade de ser dividido, o prêmio final para cada apostador ainda é consideravelmente uma grande bolada.

No ano passado, duas apostas de Fortaleza acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência, concurso especial 3.190. Conforme a Caixa Econômica Federal, outras 84 apostas (Veja lista completa abaixo) acertaram o total de dezenas sorteadas.

Veja os estados dos 86 vencedores

6 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Alagoas - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Amazonas - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Bahia - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Ceará - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

- 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos Distrito Federal - 5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Goiás - 9 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Maranhão - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Minas Gerais - 12 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Mato Grosso do Sul - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Mato Grosso - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Paraíba - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Pernambuco - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Paraná - 8 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Rio de Janeiro - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Roraima - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Rio Grande do Sul - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Santa Catarina - 5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

São Paulo - 17 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Quando é o sorteio da Independência de 2025?

Criado em comemoração à Independência do Brasil, o concurso especial nº 3480 acontece sempre na data mais próxima ao feriado válida para a Caixa.

Neste ano, os números da Lotofácil da Independência serão sorteados em um sábado, dia 6 de setembro, a partir das 20h.

O concurso é realizado ao vivo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções: