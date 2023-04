Sabadão de ofertas traz descontos para facilitar compra de motos em Fortaleza

Com a crescente expansão do mercado de serviços de entrega e de aplicativos para passageiros e a busca de alternativas de transporte mais eficientes e econômicas, a moto tem se tornado uma opção cada vez mais popular. Para atender a essa demanda crescente, a Honda NossaMoto promove um dia especial de ofertas exclusivas em suas unidades neste sábado (15), a partir das 8h.

O evento, chamado de Sabadão Tirando Honda NossaMoto, oferecerá diversas oportunidades aos clientes que buscam adquirir sua primeira moto ou trocar a antiga por uma nova. O gerente de vendas da Nossamoto Matriz, Leitão Neto, destaca que o evento reúne as melhores oportunidades, com descontos especiais. “Teremos acessórios com até 40% de abatimento e uma seleção de peças com ofertas que vão até 50%”, detalha.

As opções incluem a possibilidade de adquirir um veículo sem entrada mediante aprovação ou optar pelo parcelamento no cartão de crédito. Além disso, haverá condições promocionais para o consórcio, com o primeiro pagamento podendo ser parcelado em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Todas as motos seminovas poderão ser parceladas em até 10 vezes sem juros no cartão.

Os clientes também poderão parcelar o emplacamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades de pilotagem, haverá instruções oferecidas no evento, além da possibilidade de realização de Test Ride em todas as unidades.

"Será um momento incrível, com os melhores modelos para pronta entrega, como a Bros, XRE 190, ADV, toda linha CG 160, incluindo a Cargo e muito mais", explica Neto. “Com tantas oportunidades, não faltam motivos para os motociclistas aproveitarem o ‘Sabadão Tirando Honda NossaMoto’ e realizarem o sonho de ter uma moto zero quilômetro”, arremata.

Serviço:

Sabadão Tirando Honda NossaMoto

Quando: Dia 15 de abril, das 8h às 18h.

Onde: Centro de Fortaleza: Av. Imperador 1676, Siqueira: Av. Gen. Osório de Paiva, 2970, Caucaia: Rua Coronel Correia 2109, Baturité: Rua Praça Fortaleza 1611

Mais informações: Whatsapp (85) 98119.1300

Site: www.nossamoto.com.br