Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado da Timemania 2284 de hoje, 21/08; prêmio é de R$ 16,8 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 2284, a Timemania vai sortear um valor de R$ 16,8 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h de hoje quinta-feira, 21/08. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.

Resultado Timemania concurso 2284

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$3,50 - 10 números

Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em)
7 números26.472.637
6 números216.103
5 números5.220
4 números276
3 números29
Time do CoraçãoUm clube de futebol80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Negócios

Resultado da Timemania 2284 de hoje, 21/08; prêmio é de R$ 16,8 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1105 de hoje, 21/08; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6806, desta quinta-feira (21/08); prêmio é de R$ 8,6 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2904 desta quinta-feira (21/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3475, desta quinta-feira (21/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (21/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (21/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Botijão
Negócios

Novo Auxílio-Gás será distribuído em voucher com valor definido em cada estado

A expectativa é que a nova modalidade entre em operação em setembro deste ano

Redação
Há 2 horas
Foto do plenário da Câmara dos Deputados, onde vários homens vestindo ternos estão reunidos
Negócios

Câmara aprova urgência em proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

O texto já havia sido aprovado em comissão especial

Redação
21 de Agosto de 2025
Pessoas reunidas em uma palestra no evento no ano passado
Papo Carreira

Feira de empregos oferece mais de 130 vagas para profissionais de tecnologia em Fortaleza

Evento ocorre no próximo dia 3 de setembro; veja detalhes

Redação
21 de Agosto de 2025
imagem mostra descarregamento de contêiner no porto de fortaleza
Ingrid Coelho

Pacote de medidas do Governo do Estado deve beneficiar 300 empresas cearenses que exportam aos EUA

Decreto foi detalhado na manhã desta quinta-feira (21) pelo governador Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição

Ingrid Coelho
21 de Agosto de 2025
Imagem mostra montagem com cidades da Grande Fortaleza, Cariri e Sertão Central
Ingrid Coelho

Investimentos no Sertão Central crescem 740% em cinco anos; veja regiões do Ceará com mais aportes

Recursos foram aplicados nas áreas da saúde, educação e segurança

Ingrid Coelho
21 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Exportações cearenses enfrentam burocracia na hora do embarque

Pequenos exportadores de produtos perecíveis deixam de embarcar contêineres até por falta de fiscalização

Egídio Serpa
21 de Agosto de 2025
imagem mostra governador do ceará, elmano de freitas, com o decreto de socorro às empresas impactadas pelo decreto de Trump
Negócios

Elmano assina decreto com ações de apoio a empresas cearenses afetadas pelo tarifaço; veja medidas

Assinatura do documento ocorre no Palácio da Abolição

Paloma Vargas e Ingrid Coelho
21 de Agosto de 2025
Volante da lotofácil da independência
Negócios

Lotofácil da Independência 2025: veja data do sorteio e saiba como apostar

Por se tratar de uma edição especial, o prêmio não acumula

Redação
21 de Agosto de 2025
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio em 21 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta quinta-feira (21/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 16,8 milhões o mais alto deles

Carol Melo
21 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Tarifaço: Elmano anuncia hoje socorro a exportadoras cearenses

Anúncio será no Palácio da Abolição, com a presença dos presidentes da Fiec e da Faec

Egídio Serpa
21 de Agosto de 2025
investimentos mão masculina com calculadora e gráficos
Victor Ximenes

Escritório cearense lança braço com foco em gestão de grandes fortunas

Victor Ximenes
21 de Agosto de 2025
Consumidor escolhendo café no supermercado
Ingrid Coelho

Preço do café cai em Fortaleza devido ao tarifaço de Trump e à safra, diz Dieese

Essa é a primeira queda de custo do produto em 16 meses

Ingrid Coelho
21 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Que confusão! Brasil na encruzilhada da política e da economia

Oposição derrota o governo e elege o comando da CPMI do INSS; PF divulga conversas e discussões de Bolsonaro e seu filho Eduardo; e os bancos temem punição da Lei Magnitsky.

Egídio Serpa
21 de Agosto de 2025
Senhor realizando apostas
Negócios

Confira as loterias acumuladas desta quarta-feira (20/08) e saiba os valores dos prêmios

Quina e Dupla-Sena acumularam

Redação
20 de Agosto de 2025
Cartela de Lotofácil sendo preenchida
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil e levam mais de R$ 700 mil cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste quinta-feira (21)

Redação
20 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5993, desta quarta-feira (20/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6805, desta quarta-feira (20/08); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2812 – Sorteio de quarta-feira, 20/08; Prêmio de R$ 600 mil

Apostas para a Lotomania 2812 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3474, desta quarta-feira (20/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 735 - Sorteio de quarta-feira, 20/08; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 735 em 20/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2849 de hoje, quarta-feira, 20/08; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2849 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,0 milhões.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 278 de hoje 20/08; prêmio é de R$ 145,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Papo Carreira

Saiba como solicitar recurso da prova do Concurso da PF

Prazo para solicitar recurso é de dois dias

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025