Resultado da Tele Sena Premiada deste domingo, 29 de outubro

O SBT divulgou os resultados do sorteio realizado neste domingo (29), às 20h. A transmissão indicou o resultado do 3º sorteio da Tele Sena de 32º Aniversário. Serão realizadas duas rodadas: ‘Mais Pontos’ ou ‘Menos Pontos’ . Confira os números:

RESULTADO DA TELE SENA SEMANAL PREMIADA DE DOMINGO (29/10)

48 - 28 - 15 - 41 - 05



COMO APOSTAR PELA INTERNET?

Você pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma já serão automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

O resgate poderá ser solicitado pelo próprio site e o valor depositado em uma conta bancária que você irá indicar.

Resultados anteriores da Tele Sena de 32º Aniversário 2023

Domingo (22/10/23): 2º sorteio

Números sorteados: 32 - 31 - 23 - 45 - 27

Mais pontos, menos pontos e pela boa - todos os números sorteados: 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 72 - 73 - 76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 - 91 - 94

Domingo (15/10/23): 1º sorteio

Números sorteados: 04 - 06 - 25 - 35 - 51

Mais pontos, menos pontos e pela boa - todos os números sorteados: 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 74 - 75 - 78 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 93 - 94 - 96

COMO FUNCIONAM OS SORTEIOS

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.

Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.

Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.