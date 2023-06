Resultado da Tele Sena de São João deste domingo, 4 de junho

O SBT divulgou, neste domingo (4), o resultado do segundo sorteio da Tele Sena de São João 2023. Confira abaixo os resultados.

Resultado Tele Sena de São João de domingo (04/06)

Mais Pontos, Menos Pontos e Pela Boa

Todos os números sorteados:

01-06-08-10-12-19-25-28-32-33-34-37-38-47-50

1º sorteio (28/05/2023): 01-06-08-25-28-33-34-38-47-50

2º sorteio (04/06/2023): 10-12-19-32-37

3º sorteio (11/06/2023): ainda não realizado

4º sorteio (18/06/2023): ainda não realizado

5º sorteio (25/06/2023): ainda não realizado

Resultado Tele Sena Premiada

1º sorteio (28/05/2023): 62-63-66-68-70-72-73-74-75-77-78-79-81-82-83-84-85-86-89-90-91-93-95-96

2º sorteio (04/06/2023): 61-62-63-64-65-67-68-71-72-73-75-76-80-81-83-84-85-87-90-91-92-93-94-96

3º sorteio (11/06/2023): ainda não realizado

4º sorteio (18/06/2023): ainda não realizado

5º sorteio ( 25/06/2023): ainda não realizado

Como apostar pela internet?

Você pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma já serão automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas". O resgate poderá ser solicitado pelo próprio site e o valor depositado em uma conta bancária que você irá indicar.