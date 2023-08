Resultado da Tele-Sena de Independência deste domingo, 20 de agosto

O SBT divulgou neste domingo (20), às 20h, os resultados do quinto sorteio da Tele-Sena de Independência 2023.

RESULTADO DA TELE SENA DE INDEPENDÊNCIA DE DOMINGO (20/08)

04 - 11 - 18 - 32 - 40

MAIS PONTOS, MENOS PONTOS E PELA BOA

60 - 61 - 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 84 - 85 - 86 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94

COMO APOSTAR PELA INTERNET?

Você pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma já serão automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas". O resgate poderá ser solicitado pelo próprio site e o valor depositado em uma conta bancária que você irá indicar.