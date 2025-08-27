Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado da +Milionária 280 de hoje 27/08; prêmio é de R$ 148,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Sorteio +Milionária
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 280 da +Milionária, o prêmio sorteado de hoje é de 27/08. Para acompanhar, o sorteio vai ocorrer às 19h do sábado pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 6.

Resultado +Milionária concurso 280

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

  • Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;
  • Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

  • Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 5 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 4 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de Lotofácil da Independência
Negócios

Saiba quantas pessoas ganharam no sorteio da Lotofácil da Independência de 2024

No ano passado, duas apostas de Fortaleza acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência

Redação
Há 42 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5995, desta quarta-feira (27/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6811, desta quarta-feira (27/08); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2815 – Sorteio de quarta-feira, 27/08; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2815 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2852 de hoje, quarta-feira, 27/08; prêmio é de R$ 5,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2852 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,0 milhões.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 738 - Sorteio de quarta-feira, 27/08; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 738 em 27/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 280 de hoje 27/08; prêmio é de R$ 148,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (27/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (27/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Egídio Serpa

Jaguaruana promove Festival do Camarão do Vale do Jaguaribe

Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC) pretende reunir 15 mil pessoas em cada dia do evento

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Foto que contém vista aérea do Porto do Pecém
Negócios

Sefaz inicia cadastro e se reúne com empresas para definir auxílio contra o tarifaço no Ceará

Reunião ocorre com representantes de diversos segmentos

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues
27 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Indústria da construção reduz intenção de investimento

É reflexo da alta taxa de juros que pressiona o ambiente de crédito, como revela a última sondagem feita pela CNI

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Alunas de curso de gastronomia
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de gastronomia

Inscrições estão abertas. Cursos fazem parte do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva

Redação
27 de Agosto de 2025
Prova de concurso
Papo Carreira

Prefeitura de Beberibe divulga edital de concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4 mil

As oportunidades contemplam cargos em todos os níveis de escolaridade

Renato Bezerra
27 de Agosto de 2025
Imagem de um apostador da lotofácil
Negócios

Lotofácil da Independência: apostas para o concurso especial começam nesta quarta-feira (27)

Prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade

Redação
27 de Agosto de 2025
Rochas ornamentais
Victor Ximenes

Por que esta pequena cidade do Ceará é líder na exportação de pedras de luxo

Uruoca concentra jazidas de quartzito de alta qualidade e responde por mais de um terço das vendas externas do setor no Estado

Victor Ximenes
27 de Agosto de 2025
Bandeja de morangos grandes
Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

Doceiras oferecem variações do produto para compensar queda nas vendas

Paloma Vargas
27 de Agosto de 2025
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio no dia 27 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (27/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 148 milhões o mais alto deles

Carol Melo
27 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Casa dos Ventos: investimento de R$ 175 bilhões gera dúvidas

Um líder industrial e um executivo de multinacional lembram que será quatro vezes mais do que orçamento do Governo do Ceará

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Trabalhador sentado na escada
Delania Santos

Quiet Cracking: o custo invisível do silêncio no trabalho

Delania Santos
27 de Agosto de 2025
Veja as loterias acumuladas desta segunda (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça-feira (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Timemania, Lotofácil e Dupla-Sena acumularam

Redação
26 de Agosto de 2025
Cartelas de Mega-Sena
Negócios

Aposta única acerta seis dezenas da Mega-Sena e ganhador leva mais de R$ 33 milhões

Saiba como participar do sorteio

Redação
26 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2286 de hoje, 26/08; prêmio é de R$ 18,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1107 de hoje, 26/08; prêmio é de R$ 580 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6810, desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2906 desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3479, desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Corredor do Shopping Iguatemi, que está com 500 vagas de emprego abertas
Papo Carreira

Shopping Iguatemi Bosque oferece mais de 500 vagas de emprego; saiba mais

As oportunidades contemplam diversos segmentos como vestuário, perfumaria, e eletrodomésticos

Redação
26 de Agosto de 2025