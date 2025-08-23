Diário do Nordeste
Resultado da +Milionária 279 de hoje 23/08; prêmio é de R$ 147,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Sorteio +Milionária
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 279 da +Milionária, o prêmio sorteado de hoje é de 23/08. Para acompanhar, o sorteio vai ocorrer às 19h do sábado pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 6.

Resultado +Milionária concurso 279

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

  • Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;
  • Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

  • Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 5 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 4 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

