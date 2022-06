Resultado da +Milionária 0005 de hoje, 25/06; prêmio é de R$ 1 milhão

O sorteio da +Milionária, nova loteria da Caixa, paga R$ 1 milhão neste sábado (25/06). Ao todo, foram sorteadas seis dezenas. Veja o resultado abaixo.

Resultado Milionária concurso 0005

26 - 16 - 21 - 06 - 45 - 24;

Primeiro trevo: 2;

Segundo trevo: 5.

Assista ao sorteio:



Como apostar na Milionária, nova loteria da Caixa?

As apostas têm de ser feitas até às 16h do sábado e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Realizados aos sábados, os sorteios são feitos através de dois globos:

Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas

Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. O jogador deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos.

Quanto custa apostar na +Milionária?

A aposta mínima da +Milionária, de 6 números mais 2 trevos, custa R$ 6,00.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

O prêmio milionário vai para o apostador que acertar os 6 números e os 2 trevos sorteados. Além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação disponíveis ao apostador:

Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;

Quem acertar 5 números e 2 trevo

Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo

Quem acertar 4 números e 2 trevos

​Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo