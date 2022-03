Resultado da Loteria Federal 5646 de hoje, 16/03

A Loteria Federal realizou hoje, quarta-feira, 16/03, o sorteio do Concurso 5646. A transmissão do sorteio foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube.

RESULTADO FEDERAL CONCURSO 5646-4

1º prêmio - 22415 - Prêmio de R$ 500 mil

- 22415 - Prêmio de R$ 500 mil 2º prêmio - 65838 - Prêmio de R$ 27 mil

- 65838 - Prêmio de R$ 27 mil 3º prêmio - 33799 - Prêmio de R$ 24 mil

- 33799 - Prêmio de R$ 24 mil 4º prêmio - 34387 - Prêmio de R$ 19 mil

- 34387 - Prêmio de R$ 19 mil 5º prêmio - 09414 - Prêmio de R$ 18.329 mil

COMO APOSTAR NA LOTERIA FEDERAL?

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

QUANDO A LOTERIA FEDERAL É SORTEADA?

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE