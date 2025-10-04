Resultado da Loteca 1214 de hoje 04/10; prêmio é de R$ 1 milhão
Veja como participar do sorteio
O concurso 1214 da Loteca vai sortear o valor de R$ 1 milhão. Para apostar, o valor mínimo é de R$ 4,00 e você tem até às 14h de sábado.
Como jogar na Loteca?
Em cada um dos 14 jogos, marque o seu palpite assinalando uma das três colunas, duas (duplo) ou três (triplo). Os clubes de futebol que participam são impressos nos bilhetes emitidos.
Quais são as probabilidades
De acordo com a Caixa, as probabilidades variam dependendo da aposta.
|Probabilidade com aposta mínima (R$ 4,00 - um duplo)
|Faixas
|Quantidade de jogos acertados
|Probabilidade de acerto (1 em)
|1
|14
|2.391.485
|2
|13
|85.410
|Probabilidade com aposta máxima (3 triplos e 5 duplos = 864 apostas)
|Faixas
|Quantidade de jogos acertados
|Probabilidade de acerto (1 em)
|1
|14
|5.536
|2
|13
|198
Como apostar pela internet?
Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF;
- Ter um e-mail;
- Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:
- Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Informe os seus dados pessoais;
- Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
- Conclua o preenchimento.
